После разработки и внедрения программы "Дальневосточный гектар" многие регионы России решили использовать этот принцип для возвращения в сельскохозяйственный оборот давно не используемых земель. В Ленинградской области программа "Ленинградский гектар" реализуется с прошлого года. Корреспондент "РГ" расспросила участников, с какими проблемами им пришлось столкнуться.

Получить участок земли можно в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах региона - самых отдаленных от Санкт-Петербурга.

В ходе первого в 2020 году конкурсного отбора больше всего участков выделено в Сланцевском районе. Решение принимает комиссия, которая оценивает поданные документы на соответствие условиям конкурса, бизнес-планы - на экономическую обоснованность, претендентов - на знание основ сельскохозяйственной деятельности. А вот сами участники конкурса возможности для выбора имеют весьма ограниченные.

Алексей Журавлев - водитель-международник, но однажды ему надоело путешествовать и захотелось вернуться в родную деревню. Сейчас в хозяйстве - козы, кролики и птица. У всех небольшие вагончики, дом еще не достроен. Землю - по виду часть бывшего поля - вместе с супругой купили пять лет назад. И за их забором в деревне Большие Поляны Сланцевского района - обширные пустующие территории. В период разорения колхозов поля поделили на паи и раздали бывшим работникам. Часть паев впоследствии переходила из рук в руки, продавалась и покупалась, изменялась их категория, поэтому сейчас находится в частных руках и в рамках реализации госпроектов использована быть не может.

- Я пытался разговаривать с нынешним владельцем, - рассказывает фермер, - но он выставил такую арендную плату, что это не позволит мне развиваться.

В рамках госпрограммы выделяются только земли сельхозназначения, поэтому на них нельзя построить ни жилой дом, ни базу для обслуживания техники

Поэтому сейчас Алексей и Елена завершают оформление 10 гектаров земли в 17 километрах от своего дома, в районе населенного пункта с говорящим названием Пустой Конец. На сайте регионального комитета по агропромышленному комплексу отмечается, что "важным преимуществом территорий (предоставленных по программе "Ленинградский гектар". - Прим. ред.) является хорошая обеспеченность инфраструктурой". Но обеспеченность района в целом не гарантирует доступности ресурсов в каждой его точке. И у Журавлевых нет не только воды и света на участке, но даже нормальной дороги к нему. Скотовозы, например, не проедут. А в планах Алексея - мясное животноводство.Поэтому полученные земли планируется использовать только под покос, ферму Журавлевы хотят возводить на территориях, которые будут брать в коммерческую аренду.

Олег и Марина Елагины занимаются пчеловодством уже шесть лет. Их фермерское хозяйство тоже находится в Сланцевском районе. А по проекту "Ленинградский гектар" смогли получить 4,5 гектара - в дополнение к имеющимся семидесяти. В этом году Олег принял участие в госпрограмме уже второй раз. Сначала по условиям бизнес-плана он должен был довести маточное стадо - то есть поголовье коров, которые будут приносить телят, - до 10, сейчас уже до 35. Все животные в хозяйстве чистопородные, и за линиями скрещивания тщательно следят. Однако по закону фермеры не имеют права получить статус племенного хозяйства.

До участка Елагиных от их дома ближе, чем у Алексея Журавлева, - около четырех километров. Использовать его также планируется под пастбище или покос - по тем же причинам. Хотя и для этого необходимо провести определенные подготовительные работы - раскорчевать, засеять луговыми травами - то есть вложить определенную сумму.

Участники "Ленгектара" отмечают и еще одну проблему: в рамках госпрограммы выделяются только земли сельхозназначения, поэтому на них нельзя построить ни жилой дом, ни базу для обслуживания техники. С этим вопросом они уже обращались к правительству Ленобласти, но решения еще нет.