В "Царское Село" после реставрации вернулся бронзовый Геракл

Бронзовый Геракл, являющийся одним из символов Екатерининского парка, сегодня вернулся на свое историческое место - на лестницу Камероновой галереи. С сентября 2019 года статуя находилась на реставрации, покинув таким образом "Царское Село" впервые за последние семьдесят лет.

В музее-заповеднике "Царское Село" отмечают, что реставраторы выполнили ряд трудных задач: восстановили фрагментарные утраты бронзы и потертости на патине от тысяч прикосновений посетителей. Кроме того, мастера устранили мелкие вмятины и трещины, почистили и обработали скульптуру изнутри, усилили конструкцию каркаса.

Фигуры Геракла и Флоры, украшающие лестницу Камероновой галереи, созданы в 1780-х годах по желанию императрицы Екатерины II. Это бронзовые копии с античных мраморных статуй. В частности, Геракл сделан по подобию работы древнегреческого мастера Лисиппа (IV век до нашей эры). Отливку по моделям скульптора Федора Гордеева выполнил литейщик Василий Можалов.

Во время Великой Отечественной войны статуи Геракла и Флоры вывезли в Германию. Там они чудом не ушли в переплавку: осенью 1947 года Анатолий Кучумов, директор Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев, нашел их на медеплавильном заводе города Галле. В том же году бронзовые изваяния вернулись в "Царское Село" на свои исторические места.

Минувшую зиму, когда Геракла забрали на реставрацию, Флора впервые провела одна. Теперь скульптуры вновь воссоединились.