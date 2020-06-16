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16.06.2020 17:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Череповце локализовали разлив бензола

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

В Череповце на коксоаглодоменном производстве произошел технологический инцидент. Разлилось 2,6 тонны бензола. Аварию удалось быстро локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Фото: Пресс-служба Свердловской областной прокуратуры
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ЧП произошло ночью ночью во время скачивания бензола для синтеза в железнодорожную цистерну. Не сработал клапан и поэтому произошла утечка на площади в 30 квадратных метров.

В управление МЧС по Вологодской области сигнал поступил в 4:20, рассказали в ведомстве. На место прибыли 63 человека и 14 единиц техники. Так как бензол разлился по бетонной площадке, использовали коксовую смесь, которая сыграла роль абсорбента. Сухую смесь собрали. Ее утилизируют в коксовой печи.

- Превышений предельно допустимой концентрации не выявлено. Бензол не попал ни в сточные воды, ни в ливневую канализацию, - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, лично побывавший на месте происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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