В Череповце локализовали разлив бензола

В Череповце на коксоаглодоменном производстве произошел технологический инцидент. Разлилось 2,6 тонны бензола. Аварию удалось быстро локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

ЧП произошло ночью ночью во время скачивания бензола для синтеза в железнодорожную цистерну. Не сработал клапан и поэтому произошла утечка на площади в 30 квадратных метров.

В управление МЧС по Вологодской области сигнал поступил в 4:20, рассказали в ведомстве. На место прибыли 63 человека и 14 единиц техники. Так как бензол разлился по бетонной площадке, использовали коксовую смесь, которая сыграла роль абсорбента. Сухую смесь собрали. Ее утилизируют в коксовой печи.

- Превышений предельно допустимой концентрации не выявлено. Бензол не попал ни в сточные воды, ни в ливневую канализацию, - заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, лично побывавший на месте происшествия.