В этом году выпал редкий шанс увидеть уникально бурные водопады

В этом году растет спрос на экологический туризм и на семейные путешествия, сообщил "Российской газете" председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский. Рассказываем о двух таких направлениях.

Солнце без заката

На Кольском полуострове начался сезон активного отдыха. Это место - рай для туриста, который привык все свое носить с собой, считают любители пеших путешествий.

До пандемии они съезжались сюда из всех российских регионов и со всех концов света ради удовольствия пройти по горным тропам или увидеть с высоких береговых скал штилевое Баренцево море солнечной ночью. Ведь летом в Заполярье солнце висит над горизонтом круглосуточно.

Только на Кольском полуострове можно увидеть огромное разнообразие ландшафтов - от песчаной пустыни и горных массивов до северной тайги и безлесной тундры.

- "Фишкой" нынешнего сезона, безусловно, станут водопады, - отмечает Андрей, житель Мурманска, который занимается активным туризмом более двадцати лет и провел по заполярным тропам тысячи людей. - Минувшая зима по количеству снега лишь на пару процентов не дотянула до абсолютного рекорда 1953 года, когда в Мурманской области выпало снега 153 процента от нормы. Здесь очень много водопадов. И в июне 2020 года выпал редкий шанс увидеть их особенно бурными из-за высокой воды в реках.

Водопады в Мурманской области - на любой вкус и физические возможности. Те, кто предпочитает легкие путешествия, могут поехать на автомобиле к водопаду Большая Лавна в 30 километрах от Мурманска. Если хочется побывать в более диких условиях, можно добраться на внедорожнике до водопада Красивый в самом центре Хибинских гор. А те, кому больше нравится ходить пешком, отправиться по горным тропам.

Правда, пока представителям турбизнеса Заполярья не разрешено проводить пешие групповые туры из-за продолжающихся коронавирусных ограничений. Но для семей и путешественников-одиночек остается возможность самостоятельных походов по природным достопримечательностям Кольского полуострова. Однако воспользоваться услугами отелей и гостевых домиков не получится, ночевать придется в палатке. Но это - пока.

Териберка снова открыта!

Популярное село Териберка в Заполярье снова открыто для туристов. В Мурманской области с 9 июня стартовал второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

Село Териберка превратилось за последние годы в настоящую туристическую Мекку Кольского полуострова. И сегодня со справками об отсутствии коронавируса сюда можно въезжать уже без двухнедельного карантина.

Главными достопримечательностями села считаются кладбище старых деревянных судов и большой песчаный пляж на берегу Териберской губы. Но наиболее впечатляющее зрелище откроется, если пройти или проехать около пяти километров от Териберки по грунтовой дороге, выводящей на величественный водопад, вода которого низвергается с красных гранитных скал, чтобы влиться в море. Это водопад Малого Батарейского озера, названный так потому, что неподалеку находятся старые позиции артиллерийской батареи береговой обороны.

Еще одна достопримечательность села - заброшенная школа. До сих пор там можно увидеть старые парты, стопки учебников и разнообразные плакаты.

Привлекает туристов и возможность пройти по скалам побережья Баренцева моря в окрестностях Териберки. Такой поход позволяет почувствовать себя наедине с неповторимой арктической природой и отвлечься от суеты, которую создают отдыхающие в самом селе. По мнению участников подобных пеших маршрутов, поход по скалистым берегам может быть утомительным, но приносит потрясающие впечатления, которые остаются на годы. Любители путешествий возвращаются в эти края снова и снова.

Правда, поселиться в гостевом домике или отеле Териберки, которых появилось уже немало, тоже пока не получится. Деятельность средств размещения остается приостановленной региональными властями "до особого распоряжения". Это объясняется тем, что существует определенный порядок выхода из карантина. Чтобы снять ограничения, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,5, тогда как сейчас он составляет 1,1. По этой причине конкретных сроков открытия средств размещения в Мурманской области региональные власти пока назвать не могут.

"На наш взгляд, это не так страшно, - считают туристы Михаил и Евгений, которые живут в Мурманске и ездят в Териберку по нескольку раз за сезон. - В гостевом домике, конечно, комфортнее. Но разве сравнится проживание в отеле или домике с ночевкой в палатке, которая стоит на берегу моря, среди скал? Каждую ночь засыпать под мерный шум волн, а утром вставать бодрым, свежим и умываться морской водой - это ни с чем не сравнимое удовольствие. И нет вокруг кучи людей, которые и мусорить могут, и матом ругаться".

Ну, а тем, кто все-таки любит комфорт, стоит дождаться открытия отелей. Лето только началось.

Прогноз

Дмитрий Землянский, председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России:

- В 2020 году произойдет, конечно, общее снижение турпотоков. Но для туризма в Арктической зоне, для экологического туризма - это очень хорошее окно возможностей. Уже видно, что растет спрос на экологический туризм и на путешествия, не связанные с повышенной концентрацией людей в одном месте.

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