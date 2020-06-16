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15.06.2020 23:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медицина должна быть портативной

В ЛЭТИ создают алгоритмы и приборы для здравоохранения будущего
Текст: Татьяна Тюменева
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8183)
Персонифицированный подход в медицине - будущее, элементы которого уже есть. Он невозможен без принципиально нового оборудования. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", как один из ведущих технических вузов России, разрабатывает алгоритмы и технологии для реализации современного подхода в здравоохранении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

4-П медицина -это новая модель здравоохранения, в фокусе которой - индивидуальный подход к пациенту. Ее принципы: предиктивность (предсказательность факторов риска), профилактика, партисипативность (пациент - равноправный участник лечебного процесса), персонализация (наличие индивидуального плана профилактики и лечения с учетом особенностей организма). Современные условия (в первую очередь, увеличение продолжительности жизни населения и необходимость обеспечения его активного долголетия) показывают: жизненно необходимо наличие медицинских технических устройств не только в клиниках, но и дома. Именно поэтому ученые ЛЭТИ предлагают дополнить четыре принципа пятым компонентом, 5-П: медицина должна быть портативной. В ЛЭТИ выделено R&D направление "Портативные медицинские системы и комплексы", являющееся одним из научно-образовательных приоритетов вуза.

Приемная кампания в петербургские вузы будет полностью дистанционной

- Как работают системы удаленного мониторинга? У пациента есть портативное устройство с датчиками, которое ведет регистрацию биомедицинских сигналов. Информация может поступать как на мобильный телефон, так и на специальный выносной блок, где оцениваются диагностически значимые показатели здоровья. Далее информация отправляется на сервер лечебного учреждения, к врачу. Он не только отслеживает состояние пациента в настоящий момент времени, но и анализирует динамику показателей, - пояснила Анна Глазова, руководитель направления R&D, доцент кафедры Биотехнических систем (БТС).

В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" уже есть успешные примеры разработок в этом направлении. В сотрудничестве с медицинскими и промышленными организациями, в том числе с НМИЦ им. В.А. Алмазова, создан миниатюрный программно-алгоритмический комплекс "Кардиоскин", который впервые решает проблему надежной идентификации признаков ишемии в условиях физической активности. Кроме того, получая данные мониторинга, врач видит, что не так с пациентом, и может скорректировать схему лечения. Пациент постоянно находится на связи со своим лечащим врачом. Такой прибор подойдет и тем, чья профессия связана с физическими нагрузками: спортсменам, летчикам и космонавтам.

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" разрабатывают технологии для персонифицированной медицины

Еще одна из актуальных разработок ученых ЛЭТИ - апробированная на базе Института эндокринологии НМИЦ им. В.А. Алмазова и поддержанная грантом РНФ "Система мониторинга пациентов с гестационным сахарным диабетом", предназначенная для беременных. Недуг коварен и представляет угрозу для матери и будущего малыша. Дистанционный мониторинг позволяет контролировать диету матери, дозы принимаемых лекарств, уровень сахара в ее крови. В ближайшем будущем система позволит также прогнозировать уровень сахара в крови на основе данных о меню женщины (беременной нужно будет лишь внести их в телефон).

Фото: Maria Korneeva / istock
Ученые Петербурга разработали современный бионический протез кисти

Еще одна разработка решает проблему мониторинга пациентов с обструктивными заболеваниями легких и бронхиальной астмой. "Золотой стандарт" для контроля за самочувствием больных - спирометрия, выполнение которой дома требует дорогостоящей аппаратуры. "Наша методика позволяет больному оценить состояние бронхолегочной системы, имея лишь микрофон (даже встроенный в мобильный телефон) и специальное программное обеспечение", - уточнила Анна Глазова. Снятые показатели позволяют отслеживать ситуацию, вовремя принимать меры и предупреждать обострения. Работа ведется совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом ДВО РАН.

Команда студентов под руководством молодого ученого, доцента кафедры БТС Алексея Анисимова работает над проектом "Кардиотренажер". В отличие от других устройств кардиотренажер "от ЛЭТИ" позволяет не только диагностировать, но и корректировать состояние пациента. Частота сердечных сокращений выводится на экран монитора, пациент при помощи дыхания может управлять этой частотой, выходя на физиологически нормальный ритм. Адаптивная система на основе биологической обратной связи позволяет определить задания для тренинга исходя из индивидуальных параметров испытуемого. Эти устройства уже используются в петербургском Институте экспериментальной медицины в клинических условиях, и после многочисленных просьб пациентов была начата разработка версии устройства для домашнего применения.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Как нацпроект "Здравоохранение" изменит медицинские возможности регионов

Крайне важно, что студенты, участвуя в разработках, понимают - создаваемые ими технологии будут использоваться в практическом здравоохранении. Пример - портативный цифровой рентгеновский комплекс, разработанный на кафедре электронных приборов и устройств при активном участии студентов. Преимущества прибора - мобильность, малая радиационная нагрузка, высокое качество изображения. Изначально он предназначался для челюстно-лицевой хирургии, но оказался настолько безопасен, что его модифицированную версию начали внедрять в неонатологии: для диагностики состояния легких новорожденных. Прибор отлично себя зарекомендовал в Перинатальном центре НМИЦ им. В.А. Алмазова. Изготавливают прибор "под ключ" в Технопарке университета.

Интерес к персонифицированной медицине нашел поддержку в правительстве Санкт-Петербурга. Представители ЛЭТИ включены в рабочую группу по подготовке раздела Концепции научно-технологического и инновационного развития Санкт-Петербурга "Медико-биологические и фармацевтические науки, производство лекарств и медицинских изделий".

Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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