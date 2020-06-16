В Петербурге 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса

Из петербургской больницы Святого Георгия выписали 103-летнюю пациентку, которая излечилась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба медучреждения.

Известно, что пациентку зовут Валентина Мартыновна, лечение она проходила в 11-м инфекционном отделении больницы, которая, к слову, сейчас полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом.

Ситуация у пенсионерки была непростая. Из-за COVID-19 у пожилой женщины развилась осложненная двухсторонняя полисигментарная пневмония.

Тем не менее, врачи смогли помочь пациентке. После проведенного лечения Валентина Мартыновна почувствовала себя значительно лучше и пациентку выписали домой.