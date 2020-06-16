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16.06.2020 20:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Паруса на экране

В Петербурге праздник выпускников пройдет в телеформате
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
В Санкт-Петербурге разрешилась главная интрига последних недель: праздник "Алые паруса" состоится. Но в отличие от прошлых лет десятки тысяч выпускников будут наблюдать шоу по телетрансляции и онлайн.

Из-за непростой эпидемической ситуации судьба праздника до последнего висела на волоске. Даже после того как в минпросвещения официально заявили, что "Алые паруса" станут финалом всероссийского онлайн-выпускного, формат праздника для петербургских школьников был не ясен. Ведь "Алые паруса" для Петербурга - это больше чем один общий на всех школьников выпускной. Гуляет обычно весь Петербург, и метро даже не закрывается на ночь. В сегодняшних условиях такой формат невозможен в принципе.

Фото: iStock
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И вот накануне правительство города подписало указ о проведении праздника "Алые паруса". Из него следует, что в этом году все выпускники смогут посмотреть проход брига онлайн. К слову, сам бриг "Россия" уже находится в акватории Финского залива. По Неве корабль в этом году не пройдет, чтобы не провоцировать горожан и гостей Петербурга на нарушение самоизоляции. Бриг совершит свой проход по Финскому заливу. Там же запланирован салют. Не будет и опен-эйра на Дворцовой площади, где под зажигательные ритмы традиционно отплясывали выпускники, их родители и отдельные педагоги. Концерт состоится, но тоже в онлайн-формате.

В Смольном обещают, что смена формата не сделает праздник менее зрелищным. Так, зрителей ждут спецэффекты, водное шоу и полное погружение в атмосферу имаджинариума. Очевидно, что никакой имаджинариум не сможет заменить дуновение ветра с Невы, ощущение счастливого города, которое пронизывает каждого, кто оказывается в гуще праздника. Но по-другому, увы, сейчас никак.

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