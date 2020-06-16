В Петербурге вандалы повредили коней Клодта и испачкали грифонов

В Санкт-Петербурге произошло два акта вандализма подряд. Повреждены грифоны на Банковском мосту и скульптура Клодта на Аничковом мосту в историческом центре города.

Как сообщают в Государственном музее городской скульптуры, позапрошлой ночью на одного из коней Клодта на Аничковом мосту забралась группа неизвестных молодых людей. Сидя на скульптуре, они пили спиртное. После этого бронзовый повод у коня порвался. Кстати, в музее отмечают, что повод и до этого был в плохом состоянии - он разошелся по авторскому шву сборки. Скорее всего, это стало результатом действий предыдущих вандалов - на клодтовских коней нередко пытаются забраться. Последний случай усугубил ситуацию.

Скульптуры грифонов, украшающие Банковский мост (к слову, недавно серьезно отреставрированные), кто-то запачкал масляной краской и расцарапал. Если краску реставраторам удалось очистить, то глубокие царапины быстро устранить невозможно.

- Мы устранили те повреждения, которые могли, - сообщают в Государственном музее городской скульптуры. - Решается вопрос с поиском финансирования для дальнейшей реставрации.