В Петербурге зарегистрировано 54 смерти от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 54 смерти от COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

39 свидетельство о смерти выдали городские больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекции. Еще 15 заключений выдала городская комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.

Среди скончавшихся 30 мужчин в возрасте от 45 до 92 лет. Также погибли 24 женщины, самой пожилой из которых было 95 лет.

У всех этих пациентов из-за коронавирусной инфекции развилась двусторонняя пневмония, она и привела к смерти.

Всего с начала эпидемии в Петербурге подтверждено 689 смертей от COVID-19.