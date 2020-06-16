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16.06.2020 12:34
Проект: В регионах

"Вторичка" рулит

В трех регионах Северо-Запада резко упал спрос на новостройки
Текст: Вера Черенева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(8183)
Спрос на недвижимость постепенно возвращается к допандемическим значениям. В мае этого года, по данным сервиса ДОМ.РФ, число ипотечных сделок оказалось на восемь процентов больше, чем в мае прошлого года. Для рынка недвижимости это очень важный показатель, ведь в апреле продажи квартир рухнули на 30 процентов, палочкой-выручалочкой для отрасли стала ипотека в 6,5 процента. Но по регионам картина неоднородная - так, в трех субъектах Северо-Запада зафиксирован рекордный спад на рынке первичного жилья и спрос пока не восстанавливается.

По данным сервиса ЦИАН, наибольшее падение пришлось на Республику Коми. В регионе количество договоров долевого участия в первом квартале упало на 86 процентов, заключено всего 170 таких сделок.

Фото: iStock
Названы регионы, где чаще всего берут льготную ипотеку

Президент Гильдии риелторов Республики Коми Алексей Попов объясняет это спецификой регионального рынка недвижимости. В северных районах республики нового многоэтажного строительства почти не ведется.

- Например, в Ухте один дом строится раз в два-три года, потребности граждан удовлетворяются вторичным рынком и предложение значительно превышает спрос, - говорит Попов.

Эксперт отмечает: так было не всегда. Еще в 2013-2014 годах в той же Ухте был ажиотажный спрос на недвижимость, цены достигали 70 тысяч рублей за квадратный метр, тогда за такие же деньги продавались квартиры в Петербурге. Сейчас квартиры в Ухте продаются из расчета 40-50 тысяч за "квадрат". И свободных вариантов много во всех районах города.

Если бы ипотека по 6,5 процента не была введена, ситуация на рынке жилья стала бы совсем грустной

- В Ухте многие покупают квартиру на 10-15 лет, пока работают на каком-нибудь крупном городском предприятии. А затем, уволившись, люди переезжают в другой регион, где потеплее. Чаще всего горожане покупают квартиры в Петербурге, - говорит Попов.

И хотя квартир в той же Ухте достаточно, в апреле, когда банки начали выдавать ипотеку под 6,5 процента, выяснилось, что в 95-тысячном городе практически нет объектов, которые подходят под льготную программу.

В Республике Коми в принципе мало новостроек - по данным Института строительной отрасли, в регионе на начало года строилось 20 многоквартирных домов, в прошлом году в стадии строительства находилось 29 объектов, причем все в Сыктывкаре.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Стало известно, где сильнее всего упал спрос на новостройки

Снижение темпов строительства многоквартирных домов наблюдается и в Новгородской области. Здесь сокращение числа сделок составило 48 процентов, в регионе заключено за первый квартал 180 договоров. Институт развития строительной отрасли указывает, что на данный момент в регионе строится 46 многоэтажек. В прошлом году, по данным Новгородстата, в регионе было сдано 19 многоэтажных домов, также были построены 1493 индивидуальных коттеджа. Их общая площадь почти в два раза превысила площадь в многоэтажках. Доля индивидуального строительства в регионе достигла 70 процентов. Причем такая ситуация была в Новгородской области не всегда. До 2016 года на рынке доминировали профессиональные девелоперы.

В Новгородской области дома, подходящие под льготную ипотеку, в основном находятся в Великом Новгороде, жители других районов пытают счастья в сельской ипотеке. Цифры пока скромные - по данным регионального правительства, сельскую ипотеку получили 23 человека, у 150 заявки предварительно одобрены. Но сельская ипотека в Новгородской области рассчитана не на многоэтажки, кредит можно получить на возведение индивидуального жилого дома в сельской местности, так что на развитие строительной отрасли в малых городах программа вряд ли повлияет.

В Псковской области спрос на новостройки несколько выше. По итогам первого квартала заключено 286 договоров, правда, падение (по данным ЦИАН) составило 64,3 процента. При этом сами по себе новостройки в регионе есть. Институт развития строительной отрасли сообщает, что в регионе силами 19 застройщиков возводится 56 многоэтажек. Президент псковской Гильдии риелторов Роман Максименко говорит, что только в возглавляемом им агентстве выставлены на продажу более 900 квартир в новостройках. Поэтому проблем с предложением нет, а падение спроса эксперт объясняет общей экономической ситуацией. При этом, утверждает Максименко, льготная программа сыграла в регионе положительную роль.

- Если бы ипотека под 6,5 процента не была введена, то ситуация на рынке недвижимости была бы вообще грустной. Существует мультипликативная формула, по которой рассчитывается динамика увеличения спроса на недвижимость. Она выглядит в стандартном варианте следующим образом: уменьшение процента по ипотеке на полпроцента добавляет к спросу на ипотечные продукты до пяти процентов. Конечно, эту формулу в полной мере с учетом общей ситуации нельзя применить в полном объеме, но, конечно же, это подстегнуло отрасль, - уверен Максименко.

Тем временем

В Вологодской области за первый квартал заключено почти 900 договоров по ДДУ, в Калининградской - свыше 1800. В Янтарном крае, к слову, в самоизоляцию число сделок на первичном рынке жилья выросло почти на 40 процентов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область СЗФО Республика Коми

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