В Вологде появился первый "умный" пешеходный переход

В Вологде появился первый "умный" переход. Он смонтирован на улице Ленинградской. Когда человек начинает двигаться через улицу, раздается звуковое оповещение.

Однако не только звуком будут предупреждать водителей. В планах разработчика монтаж автоматической светодиодной панели, на которой будет загораться фраза "Внимание, пешеход!", сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Как прокомментировал представитель компании-разработчика, председатель Общественного совета Вологды Анатолий Дианов, нейросеть идентифицирует автомобили, пешеходов и даже животных на дороге. Как только человек подходит к проезжей части, система распознает его и автоматически для водителей загорается светодиодное табло. А в темное время суток будет еще включаться и дополнительное освещение. Кстати, система действует автономно и не зависит от интернета.

"Умный" переход будут тестировать сразу на нескольких перекрестках Вологды. Затем выберут самый эффективный вариант.

Инновации в дорожной инфраструктуре для города довольно актуальны. С начала 2020 года на пешеходных переходах Вологды произошло 35 ДТП, 32 человека пострадали, четверо погибли.