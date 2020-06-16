В Воркуте при пожаре погибли двое малолетних детей

В Воркуте в одной из квартир по Набережной шахтеров случился пожар. Четырехлетнего мальчика и шестилетнюю девочку спасти не смогли, они умерли по дороге в больницу.

В момент возгорания в квартире находилась и мать детей, она была пьяна. Женщину госпитализировали. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Коми, женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, ограничивалась в правах. Но в прошлом году решением суда была восстановлена в родительских правах.

На учете мать погибших малышей не состоит. Теперь прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики.

Следственный отдел по городе Воркуте СК Коми возбудил уголовное дело по факту смерти малолетних детей по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.