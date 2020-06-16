Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на федеральном уровне представил свои предложения по организации летней оздоровительной кампании 2020 года. Этой теме было посвящено онлайн-совещание Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи, которое прошло под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В совещании также приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы регионов и представители общественных организаций.

Открывая совещание, Валентина Матвиенко обозначила проблемные моменты, связанные с организацией летнего отдыха детей в условиях распространения COVID-19, попросила участников открыто высказаться об их наличии или отсутствии в регионах, а также предложить возможные подходы к решению.

- Роспотребнадзор, в частности, предлагает обеспечить тестирование отдыхающих детей, обеспечить все лагеря подготовленными медицинскими работниками. Предложения разумные, но выполнить их на местах будет крайне непросто, остается много вопросов. За чей счет будут закупаться тесты и вообще нужно ли тестировать детей, как привлечь в необходимом количестве в детские лагеря квалифицированных медиков, учитывая, что многие из них заняты в борьбе с коронавирусом, а в региональных медучреждениях и так зачастую не хватает врачей, - выразила опасения Валентина Матвиенко.

Свое решение проблемных вопросов предложил Олег Кувшинников, который представил предложения по увеличению охвата детей загородным отдыхом и привлечению в оздоровительные лагеря медицинских кадров, а также высказал мнение относительно тестирования детей, зачисляемых в загородные лагеря.

- Учитывая, что первая смена уже не состоялась, а также требование о снижении пропускной способности лагеря вдвое, мы видим, что это повлечет за собой существенное снижение охвата детей загородным отдыхом. Предлагаю рассмотреть возможность проведения в текущем году оздоровительных смен продолжительностью не три недели, а две. Так, на примере Вологодской области при 21 календарном дне смогут отдохнуть 4,5 тысячи детей, при 14-дневных сменах - более шести тысяч детей, - сказал Олег Кувшинников.

Сейчас организация работы загородных лагерей строится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые регламентируют оздоровительную смену продолжительностью 21 календарный день. Комментируя предложение губернатора Вологодчины, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что такая возможность не исключается методическими рекомендациями, однако речь будет идти только о летнем отдыхе без оздоровительной составляющей.

Проблема обеспечения медицинскими кадрами возникла в связи с запретом на привлечение врачей к работе по совместительству, в соответствии с трудовым законодательством в загородных лагерях они могут работать только в свой ежегодный отпуск.

- Для привлечения на работу в загородные лагеря медицинских сотрудников в достаточном количестве предлагаю рассмотреть возможность расширения стимулирующих мер. Например, путем предоставления бесплатной путевки для ребенка медработника, а также задействовать волонтеров-медиков, - внес инициативу Олег Кувшинников. - Также считаю важным обратить особое внимание на детей медицинских работников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19. Врачи, медсестры, которые трудятся в моногоспиталях в напряженном режиме, а дети в это время остаются без необходимого внимания. Поэтому считаю возможным предоставлять бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря детям таких медицинских работников.

Губернатор выразил надежду, что приступить к летней оздоровительной кампании в офлайн-режиме регион сможет уже с 1 июля. С учетом сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции загородные лагеря будут работать в полностью закрытом режиме при соблюдении ряда ограничений. Отдых будет организован только для детей, проживающих на территории области, загрузка детских лагерей составит не более 50 процентов мощности, а все сотрудники пройдут тестирование на COVID-19. Относительно тестирования детей глава региона обратился с просьбой заменить эту процедуру на предоставление справки об отсутствии контактов с заболевшими.

- Очень приятно, когда губернатор не вообще, а конкретно до деталей погружен в организацию детской оздоровительной кампании. Сейчас это важнейшая задача на предстоящий период - организовать здоровый, безопасный отдых для наших детей. Предложения, безусловно, будут рассмотрены, - сказала Валентина Матвиенко.

В ходе совещания участники также рассмотрели вопросы реализации мер поддержки семей с детьми и лучшие региональные практики по дополнительной поддержке детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Губернатор области представил региональную программу всеобщей занятости детей "Вологодские каникулы", которая стартовала 1 июня.

Тем временем

Вологодчина вошла в число областей, которые успешно справляются с федеральными выплатами семьям. В своем докладе регион положительно охарактеризовал министр труда и соцразвития РФ Антон Котяков. В области своевременно сформирована нормативно-правовая база, в региональном бюджете предусмотрены средства на софинансирование выплат.