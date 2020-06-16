Международный детский центр "Артек" встретил 95-летие в онлайн-формате и без детей. Виной тому временные ограничения из-за угрозы коронавируса. Однако даже столь суровые обстоятельства не испортили артековцам праздник.

За две недели до юбилея центр запустил на своих сайте и официальных страницах в соцсетях праздничный онлайн-проект "С юбилеем, Артек!". К нему присоединились более 23 тысяч детей и взрослых из всех регионов России и 55 стран, в том числе Австрии, Австралии, США, Израиля, Нидерландов, Великобритании, Испании, Германии.

Участники онлайн-встреч узнали удивительные случаи из истории центра, кто из известных людей и какой след оставил в его судьбе, познакомились с традициями лагеря, архитектурой и совершили путешествие по памятным артековским местам.

К круглой дате со дня основания лагеря, где, по меткому замечанию Клары Цеткин, можно увидеть "свободных счастливых детей", акционерное общество "Марка" выпустило маркированный конверт тиражом 200 тысяч штук, и в день рождения "Артека" "Почта Крыма" провела в лагере церемонию его спецгашения. Более того, к знаменательной дате изготовили специальный почтовый штемпель, который был действителен только один день.

А сам юбилейный день в детском центре открылся традиционной праздничной линейкой в лагере "Морском". В этом году ее участниками стали вожатые.

За две недели до юбилея центр запустил на своих сайте и официальных страницах в соцсетях праздничный онлайн-проект "С юбилеем, Артек!". К нему присоединились более 23 тысяч детей и взрослых

Поздравляя "Артек", глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что его по праву можно назвать самым знаменитым детским лагерем в мире:

- Из множества традиций, которые сохраняются на протяжении многих лет, наиболее важной является традиция принимать лучших из лучших. Путевка в лагерь была и остается заветной мечтой для многих детей. Тот, кому посчастливилось хоть раз носить гордое имя артековца, никогда не забудет этот бесценный опыт и навсегда сохранит в сердце теплые и радостные воспоминания.

По словам Аксенова, после воссоединения Крыма с Россией "Артек" обрел вторую жизнь и преобразился, став важной частью отечественной системы образования.

- Проведена масштабная модернизация инфраструктуры, созданы новые возможности для учебы, творчества, физического развития детей, - пояснил глава Крыма и пожелал центру процветания и новых успехов во всех начинаниях.

Директор "Артека" Константин Федоренко напомнил, что за 95 лет крупнейший многопрофильный международный центр, открывшийся в далеком 1925-м как палаточный городок, принял детей из 150 стран и накопил уникальный опыт создания и реализации образовательных программ, призванных открывать для детей разные культуры: "По артековским технологиям работают детские лагеря в разных регионах России, реализуются совместные международные программы в других странах", - отметил он.

По убеждению Федоренко, "Артек" имеет мощный потенциал для нового качественного прорыва в будущее.

В течение знаменательного дня международный детский центр поздравляли звезды сцены и кино.