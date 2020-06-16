Коронавирус резко ускорил переход к цифровой экономике. Самоизоляция кардинально изменила потребительские привычки, и они останутся с нами даже после снятия ограничений. Поэтому в Ростовской области решено создать Центр цифровой трансформации.

Он объединит десятки цифровых проектов в самых разных сферах - от "умного" ЖКХ и социальных служб до высокотехнологичных бизнес-проектов, и, по мнению властей, серьезно улучшит качество жизни в регионе.

- В своей стратегии развития Ростовская область решила сосредоточиться на самых перспективных отраслях экономики, - говорит советник губернатора Антон Алексеев. - Среди них промышленность, "зеленая" энергетика, "умное" сельское хозяйство и, конечно же, цифровые технологии. При этом в регионе есть много проектов особой социальной значимости - от телемедицины и цифрового образования до проекта "Цифровой регион". Центр цифровой трансформации за счет межведомственного взаимодействия смог бы эффективно отслеживать их внедрение. Он будет нести полную ответственность за каждый проект и практический результат. Подобные площадки создаются сегодня в нескольких субъектах РФ. Но в таком "глобальном" масштабе их нет нигде, если не брать Москву и Московскую область, Петербург и еще несколько территорий.

Последние несколько месяцев в правительстве региона активно отбирали перспективные проекты. В итоге было выбрано 60 самых жизнеспособных и интересных идей. Каждая из них уникальна. Например, по направлению ЖКХ планируется внедрить целый ряд инноваций - от умных домофонов до интеллектуальных систем в электроснабжении, которые позволят сэкономить немалые объемы государственных и частных средств. Управление транспортными потоками при помощи "интеллектуальных алгоритмов" даст не только экономию топлива, но и улучшит транспортную ситуацию в городах. Онлайн-мониторинг окружающей среды даст беспристрастную картинку экологической ситуации и позволит быстро устранять "болевые точки".

Ростовская область - крупнейший экспортер и производитель сельхозпродукции в России, поэтому существенная часть проектов связана с АПК. Опорный вуз региона - Донской государственный технический университет - совместно с "Региональной корпорацией развития" решили создать научно-технологический центр "Долина Дона", в котором будут проводить научные и опытно-конструкторские работы. Основными направлениями станут цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса, развитие органического земледелия и технологий пищепрома, а также беспилотный транспорт, искусственный интеллект, робототехника и системы мониторинга качества растениеводства.

Среди направлений агрокластера - органическое земледелие и технологии пищепрома

- Сельское хозяйство в России существенно отстает по технологическому уровню от развитых западных стран. Если разрыв будет увеличиваться, то через 10-15 лет мы просто не сможем конкурировать с ними на мировых рынках. Поэтому мы с интересом смотрим за развитием агрокластера, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Те идеи, которые предложены в рамках программы цифровизации, звучат весьма перспективно. В основном все они предложены самим бизнесом, это не прожекты бюрократов, а реальные проекты, которые будут реализовывать ведущие специалисты региона и страны в целом. Какое будет исполнение - увидим.

Опорный вуз также выступает координатором работы Южного научно-образовательного центра "Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса". По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, программа Южного НОЦ разрабатывается совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" и представителями других образовательных, научных организаций, бизнеса и региональной власти. Участие в НОЦ уже подтвердили все вузы области, а также несколько крупнейших предприятий: Ростсельмаш, Роствертол, ТАНТК им. Г.М. Бериева, агрохолдинг "Степь", завод "ТАГМЕТ" и так далее. Планируется, что в этом году губернатор представит проект центра правительству РФ.

Очень перспективны проекты в образовании и медицине. Например, государственная телемедицина. В партнерстве со Сбербанком и Ростелекомом местные власти успешно провели первые тестовые месяцы работы системы. Только в апреле врачи Волгодонска дали дистанционно пять тысяч консультаций. Обычно людям из глубинки попасть в больницу сложно. Теперь же они получают первичные консультации, не выходя из дома. Это не заменяет привычную консультацию врача, но позволяет серьезно сэкономить и время, и ресурсы как больницы, так и пациента. Как правило, врач дистанционно может ответить на основные вопросы, поставить наиболее вероятный диагноз, сразу направить на анализы и так далее.

Прорабатывается модель создания цифрового университета, а также специальной образовательной программы по электронной коммерции и даже специального акселератора для бизнеса. К слову, несколько лет назад по инициативе губернатора в регионе открылся "Южный IT-парк" (акселератор для проектов в сфере высоких технологий), и за несколько лет оттуда вышли десятки успешных стартапов всероссийского и даже международного масштаба.

- В Ростовской области огромное число вузов, которые выпускают айтишников мирового уровня, которые появляются потом в крупных европейских проектах, в Кремниевой долине и так далее. Но пока не было IT-парка, это были отдельные "звезды". Мало кто понимал, как в целом работает венчурная индустрия, и не думал, что этим вообще можно заниматься в провинции, а самые перспективные ребята уезжали, - говорит основатель проекта "Ростовское IT-сообщество" Трофим Жугастров. - За несколько лет "Южный IT-парк" помог родиться десяткам проектов, многие из них доросли до всероссийского и даже международного уровня. Сейчас еще один IT-кластер планируется создать в Таганроге. И это отличное решение, поскольку там много серьезных технических вузов, откуда ежегодно выходят десятки специалистов высшего уровня.

- Сейчас крайне важно развернуть процесс долгосрочного планирования, чтобы мы не только понимали, как преодолеем нынешний "коронавирусный кризис", но и видели перспективы на будущее, - пояснил губернатор Василий Голубев. - Все предложенные сегодня проекты интересны, ни от одной идеи нельзя отказаться. Были и прикладные вещи, и те, чья реализация относится к более дальней перспективе. Главное - они создают условия, чтобы Ростовская область стала регионом-лидером. Это ключевая задача, и для нее у нас есть все необходимое.