Главу управления ЖКХ Геленджика обвинили в мошенничестве

В Геленджике в отношении руководителя управления ЖКХ городской администрации возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт мошенничества с использованием служебного положения чиновника.

По словам правоохранителей, установлено, что по распоряжению 43-летнего обвиняемого рабочие муниципального предприятия вывезли отсортированные металл, картон и пластмассу на служебном транспорте и сдали в пункты приема за денежное вознаграждение.

Как следует из материалов дела, чиновник не отобразил эту деятельность документально, а деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 835 тысяч рублей.

Сотрудника горадминистрации заключили под стражу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.