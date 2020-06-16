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16.06.2020 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главу управления ЖКХ Геленджика обвинили в мошенничестве

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Геленджике в отношении руководителя управления ЖКХ городской администрации возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт мошенничества с использованием служебного положения чиновника.

По словам правоохранителей, установлено, что по распоряжению 43-летнего обвиняемого рабочие муниципального предприятия вывезли отсортированные металл, картон и пластмассу на служебном транспорте и сдали в пункты приема за денежное вознаграждение.

Как следует из материалов дела, чиновник не отобразил эту деятельность документально, а деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 835 тысяч рублей.

Сотрудника горадминистрации заключили под стражу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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