Такие же, как этот, прошедший в Неаполе, флешмобы 15 июня состоялись по всей Италии в честь медицинских сестер. Фото: EPA

Поезда в Крым уйдут полными

Начались продажи на поезда из регионов России в Крым на июль, август и начало сентября. Полуостров начнет принимать гостей после 1 июля. Уже полностью разобраны все места на рейс в Симферополь из Екатеринбурга, который отправится из столицы Урала 30 июня. У желающих отправиться первым поездом в Крым из Петербурга еще есть шанс успеть купить один из немногих оставшихся билетов.

Москва восстанавливает спрос

Потребление жителей столицы вернулось к уровню показателей до начала пандемии, свидетельствует исследование банка ВТБ. Там проанализировали данные эквайринга после 9 июня - с этого дня режим ограничений в Москве был существенно смягчен. Общий оборот карточных платежей с 9 по 13 июня у этого банка превысил 16 млрд рублей, что даже несколько больше, чем было за такой же период февраля. Самыми востребованными оказались услуги открывшихся после перерыва салонов красоты.

Финляндия отменяет режим ЧП

Правительство Финляндии спустя почти три месяца отменило режим чрезвычайного положения, объявленный из-за угрозы распространения коронавируса. При этом власти страны просят граждан по-прежнему соблюдать осторожность. Сохраняется и ряд карантинных ограничений, например, на проведение общественных мероприятий более чем для 500 участников.

Италия сократила число смертей от COVID-19 до минимума

Итальянские медики зафиксировали самое низкое число умерших от коронавируса с начала марта, сообщает местная пресса. Новых летальных случаев за истекшие сутки было 26, общее число умерших достигло 34 371 человека. Такой низкой смертность не отмечалась на протяжении трех месяцев с начала марта. Максимальная суточная смертность составляла 969 человек. Теперь же в девяти итальянских областях за сутки не было выявлено ни одного нового случая, а в больницах остаются чуть менее 3,5 тысячи больных, из них 207 в реанимационных отделениях.

Метро открывает все двери

Столичная подземка вчера открыла 25 вестибюлей, чья работа была прекращена на период самоизоляции. Заработали все входы и выходы на станциях "Александровский сад", "Площадь Революции", "Фонвизинская", "Спартак" и других. Всего в период самоизоляции в столице временно закрыли 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила свою работу ранее.

Зарплатные ожидания растут

После окончания пандемии россияне в среднем хотели бы получать зарплату в 74 тысячи рублей в месяц, выяснили специалисты портала "Работа.ру". Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 48,8 тысячи рублей. При этом наиболее близкий к желаемому доход есть у жителей столицы - 78,9 тысячи рублей в месяц и в Ненецком АО - 77,3 тысячи рублей.

Большой театр надеется начать сезон в сентябре

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин надеется, что в сентябре его труппа сможет открыть сезон. При этом, как сообщают РИА Новости, он пока не готов обсуждать безопасную схему рассадки зрителей, допуская, что обстановка позволит давать спектакли при полных залах. Однако, отметил Урин, надо будет обязательно соблюдать все предписанные Роспотребнадзором нормы.

Выпускники пойдут в медвузы

Министр образования и науки Валерий Фальков полагает, что одним из последствий пандемии коронавируса станет повышенный конкурс в медицинские вузы. Об этом он заявил в эфире передачи "Познер" на Первом канале. Кроме того, по словам министра, уже традиционно ожидается много желающих освоить IT-специальности, стать педагогами, юристами и экономистами.

Плазма приходит на помощь

Половине тяжелобольных коронавирусной инфекцией помогло переливание плазмы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения отделения переливания крови одной из столичных больниц. Всего в Москве было получено более 680 литров плазмы крови. Ее донорами стали свыше тысячи жителей столицы, переболевших коронавирусной инфекцией.

Вакцину на добровольцах проверят в августе

Клинические испытания вакцины от коронавируса могут начаться уже в августе. Об этом сообщил гендиректор одного из разработчиков - компании "Биокад" Дмитрий Морозов в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его словам, сейчас идут доклинические испытания, затем придет черед подопытных животных. И только после этого вакцину начнут испытывать на добровольцах. Это может случиться уже в августе. Помимо "Биокада" свои версии вакцины разрабатывают в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток.

МАГАТЭ остановит вирусы

Международное агентство по атомной энергии запустило проект "Комплексное действие против зоонозных заболеваний" (ZODIAC), в рамках которого ядерные технологии будут использованы для быстрого обнаружения патогенных микроорганизмов и борьбы с ними. МАГАТЭ уже с апреля снабжает десятки стран оборудованием для быстрой диагностики COVID-19.

Аренда дач стала дороже

Снять домик под Москвой в этом году стоит на 13% дороже, чем в прошлом, сообщает портал "Мир квартир". Средний чек аренды составляет около 35 тысяч рублей в месяц. За те же деньги можно поселиться в хорошей "однушке" в самой столице. На фоне самоизоляции цены аренды дачи практически отыграли предыдущее двухлетнее падение.

На Ямале жить хорошо

Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей, составленный РИА Новости, в девятый раз подряд возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Для расчета этого показателя исследователи брали семью с двумя детьми, в которой двое работающих взрослых получают среднюю по региону зарплату. Из общего дохода вычитали расходы всех домочадцев в размере прожиточного минимума. В среднем для страны разница составила 37,5 тысячи рублей. В лидерах помимо ЯНАО Сахалинская область, Москва, Петербург и Югра. В аутсайдерах - Псковская и Ивановская области, а также Чечня. В этих регионах у условной семьи оставалось менее 10 тысяч рублей свободных денег.

Самоизоляция продолжается

Режим самоизоляции продлен до 23 июня в Пермском крае и Волгоградской области, в Карачаево-Черкесии ограничения перестанут действовать на день раньше. Местные власти, оценив ситуацию с распространением СOVID-19 и после консультаций с медиками, решили пока оставить в силе многие временные запреты. При этом власти Волгоградской области полагают, что через неделю ситуация позволит им снять большинство ограничений.

Данные о заболевших

За последние сутки в России выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в России с начала пандемии выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. Проведено более 15,1 млн тестов. Выздоровели за весь период 284 539 человек. Умерли 7091 человек.