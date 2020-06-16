Малый бизнес Севастополя попросил о господдержке на равных условиях

Часть предпринимателей, торгующих на рынках Севастополя текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами, не смогли получить выплату в размере одного МРОТа за вынужденный простой в период борьбы с коронавирусом. Они хоть и относятся к пострадавшим отраслям, но претендовать на господдержку не смогли из-за неточного указания в учредительных документах ОКВЭДа (вида экономический деятельности). Бизнес решил добиваться справедливости в суде.

Комплекс рынков на 5-м километре Балаклавского шоссе, самый крупный в Севастополе, был закрыт 29 марта 2020 года. Предприниматели вернулись к работе после 11 мая, когда в регионе отменили ограничения на торговлю непродовольственными товарами.

Семья Павловых торгует на рынке промтоварами, инструментом и садовым инвентарем. Муж и жена - индивидуальные предприниматели, и оба остались без работы во время пандемии.

- У нас двое несовершеннолетних детей, - рассказывает Надежда Павлова. - И слава богу, были небольшие запасы средств, но они таяли на глазах.

Одна торговая точка Павловых находится на государственном рынке, где полностью отменили арендную плату за апрель и сделали скидку 50 процентов в мае. Вторая - на частном рынке, где за оба месяца потребовали 50-процентную плату.

- Заняли деньги, чтобы расплатиться, - говорит Надежда. - При этом другой частный рынок, через дорогу, работал все полтора месяца карантина, торговали в том числе одеждой, обувью, промтоварами. Администрация сказала им выставить антисептики и товары первой необходимости и продолжать деятельность.

Торговцы рассчитывали на субсидию из бюджета РФ для пострадавших отраслей. Согласно постановлению правительства РФ от 24 апреля 2020 года N 576, для индивидуальных предпринимателей она составила 12130 рублей (один МРОТ) и выплачивалась за апрель и май 2020 года. Кроме того, пострадавший малый бизнес освобожден от уплаты квартальных страховых взносов, около 12 тысяч рублей для каждого ИП. Для Павловых это была бы существенная помощь, но они ее не получили.

Дело в том, что в перечень пострадавших отраслей, утвержденный правительством РФ, попали только два "рыночных" вида: розничная торговля в нестационарных объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82), а также прочими товарами (ОКВЭД 47.89). Предприниматели сперва обрадовались: ведь они как раз этим и торгуют.

- Но, введя ИНН на сайте ФНС, получили ответ, что субсидия нам не положена, - рассказывает Зинаида, продающая детскую обувь. - И таких у нас на рынке 80 процентов. В нашем ряду только двое из десяти предпринимателей получили выплаты, хотя у всех схожий ассортимент: одежда для детей и взрослых, обувь, нижнее белье, сумки, бижутерия. Как получилось, что одни считаются пострадавшими, а другие нет?

По словам предпринимателей, в 2016 году, при переходе на новую систему классификации, налоговая служба присвоила им новый ОКВЭД 47.8 - розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках. Это общий подкласс, включающий также торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией (ОКВЭД 47.81), а эта отрасль не прекращала работу в период пандемии и не считается пострадавшей.

- Предпринимателей перевели на один ОКВЭД без их ведома, как будто все люди занимаются одним и тем же, - говорит Надежда Павлова. - В результате сейчас выплаты получили только оформившие свою деятельность после 2016 года. А те, кто дольше работал, платил налоги, пополнял казну, остались не у дел.

Предприниматели говорят, что местные власти обещали разобраться, но проблема так и не решена. И выплату за апрель они уже не получат, поскольку заявление надо было подать до 1 июня. Профсоюз микробизнеса рынков 5-го километра подал судебный иск к ФНС с требованием исправить ошибку в ОКВЭД. К нему приложены документы, подтверждающие: при регистрации предприниматели указывали правильные коды, а изменения внесли без их согласия.

В УФНС России по Севастополю "РГ" сообщили, что коды видов экономической деятельности после 11.07.2016 автоматически были приведены в соответствие с общероссийским классификатором ОКВЭД-2. При этом использовались переходные ключи, разработанные Минэкономразвития РФ. Информация об этом была размещена на сайтах Минэкономразвития, ФНС и в СМИ. В ведомстве отметили, что коды ОКВЭД предприниматели определяют самостоятельно. Они могли подать заявление в налоговую службу для уточнения сведений. В УФНС также добавили, что предприниматели, имеющие код 47.8, могут воспользоваться региональными мерами господдержки.

По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, выплату в размере одного МРОТа за апрель в городе получили 15 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Но около трети не успели подать заявления. Он попросил на федеральном уровне продлить срок подачи документов до 1 июля.

Комментарий

Мария Литовко, вице-губернатор Севастополя:

- В федеральный перечень пострадавших отраслей не вошел код 47.8. Но в Севастополе на него распространяется региональная поддержка: налоговые льготы, освобождение от платы за размещение нестационарных торговых объектов и арендных платежей за госимущество или землю. Однако выплата в размере МРОТа, получение которой больше всего волнует наших предпринимателей, пока им не положена. Мы направили в правительство РФ предложение о включении кода 47.8 в федеральный перечень, за исключением торговли продтоварами, напитками и табаком. И мы не единственный регион, обратившийся с этим вопросом.

В Севастополе по коду 47.8 работают 1055 предпринимателей. Часть из них имеют наемных работников и смогут воспользоваться льготными кредитами под два процента годовых, которые уже начали выдавать банки Севастополя. Государство полностью спишет этот кредит вместе с процентами, если количество сотрудников в течение полугода сократится не более чем на 10 процентов.