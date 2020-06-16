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16.06.2020 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани полицейского заподозрили в выбивании показаний силой

Текст: Юрий Гень

На Кубани против бывшего высокопоставленного полицейского возбудили уголовное дело. Он подозревается в том, что, находясь при исполнении служебных обязанностей, надел наручники на двух граждан и пытался выбить из них показания. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Подозреваемый экс-полицейский во время совершения незаконных действий занимал пост начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Позже он был уволен из органов внутренних дел. В Следственном комитете не уточнили, связано ли это было с возбужденным против него уголовным делом.

По данным следствия, полицейский совместно с еще двумя неустановленными лицами 27 августа 2019 года в Краснодаре в районе проезда Аэропортовского пытался установить возможных наркоторговцев. При этом у полицейских "не существовало законных оснований проводить эти мероприятия".

"Вечером 27 августа 2019 года на автомобильной парковке подозреваемым был выявлен автомобиль Audi, в котором находились двое местных жителей, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Предположив, что данные граждане могут иметь при себе наркотики, фигурант вместе с подельниками без достаточных оснований провел досмотр транспортного средства и личный досмотр местных жителей без составления протоколов. Не найдя наркотических средств, с целью устрашения и получения от мужчин признания факта приобретения ими запрещенных веществ в крупном размере, соучастники надели на двух местных жителей наручники и применили к ним физическую силу".

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого инцидента. Оперативное сопровождение по возбужденному уголовному делу проводят сотрудники краевого Управления ФСБ.

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