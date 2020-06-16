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16.06.2020 11:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новый водовод на восток Крыма построят к 2022 году

Текст: Илья Изотов

Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проект системы автоматизированного регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с последующим сбросом воды в Северо-Крымский канал. Об этом сообщила пресс-служба ГСЭ.

Проект предусматривает строительство до 2022 года нового водовода от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, что гарантированно обеспечит качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака и Керчи, а также населенных пунктов Ленинского района. Подачу воды будет регулировать автоматизированная электронная система управления.

Фото: Пресс-служба главы Крыма
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Также предполагается реконструкция трактов водоподачи и водозаборных узлов Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского источников. От них до насосной станции-1 у села Октябрьское построят подъездные дороги общей протяженностью 62,34 километра и проложат волоконно-оптическую линию связи. Ее подключат к диспетчерским пунктам водозаборов, а запорную арматуру оборудуют электроприводами. Проект будет финансироваться за счет федерального и регионального бюджета.

Ранее в Ленинском районе в рамках ФЦП развития Крыма завершена реконструкция сетей водоснабжения общей протяженностью 72 километра. Старые водоводы, построенные более 50 лет назад, были изношены на 80 процентов. Новые полиэтиленовые трубы диаметром 400 миллиметров, современные колодцы и задвижки позволят значительно сократить потери и сэкономить воду, перебрасываемую на восток полуострова из Тайганского и Белогорского водохранилищ по Северо-Крымскому каналу. Проект обошелся бюджету в 671 миллион рублей.

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