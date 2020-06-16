Письмо, пришедшее в редакцию "РГ", в очередной раз вызвало возмущение и негодование: ну не может так быть… Но его авторы Андрей и Нина Жванко доказывали обратное, подытожив: "И теперь наша молодая семья с двумя маленькими детьми благодаря некоторым чиновникам администрации города Краснодара и представителям местной Фемиды оказывается у разбитого корыта". Корреспондент "РГ" попыталась разобраться в длящемся уже третий год конфликте.

Владимир Аносов Фото: Дом так и стоит недостроенный. А семья Жванко все пытается доказать, что никаких правил и законов они не нарушали.

Мечты и реальность

Их старшей дочери, Полинке, шел третий год, когда Андрей и Нина Жванко с помощью родственников приобрели участок со стоящим на нем старым домиком без удобств. Здесь, на улице имени Лермонтова, все участки стандартные - по 3,6 сотки. Когда-то их выделяли офицерским семьям под дачи, но дачников там давно нет, а все участки застроены плотно стоящими друг к другу домами. Комфортабельное жилище для своих детей на месте прежнего ветхого строения хотел возвести и Андрей Жванко. Оформил необходимые документы, получил в администрации Карасунского округа разрешение на строительство. И решил узнать пожелания соседей…

И тут впервые столкнулся с непонятными требованиями. Если слева соседи порадовались за них и пожелали успехов, то проживающая справа семья Яковенко поставила ему шесть условий - от выкорчевки растущего в их дворе дерева до наращивания за свой счет до трех метров в высоту забора, установленного по меже и отступа от нее в четыре метра при закладке дома.

Конфликтовать и спорить Андрей не стал. Выход из создавшейся ситуации помогли найти соседи слева, чей дом стоял в четырех с лишним метрах от межи. То есть между двумя участками остался достаточный проход на случай пожара и других ЧП. Поэтому они без проблем подписали нотариальное согласие сократить до 1,7 метра размер отступа от своей межи со стороны Жванко. После этого Андрей со спокойным сердцем заключил договор со строительной фирмой.

К этому времени у них появился на свет сын Тимошка.

- Пока жена была в роддоме, - рассказывает Андрей, - я затеял снос старого дома на купленном участке. И тут разразился первый скандал. Татьяна Яковенко, выставившая нам практически невыполнимые требования, которые я, тем не менее, выполнил, набросилась на рабочих с криками и угрозами. А ее супруг, Николай Андреевич, при этом козырял своими связями, обещая лишить нас собственности. Он неоднократно подчеркивал, что является полковником какой-то силовой структуры. Всерьез тогда угрозы не воспринял. А зря...

Семья Жванко во дворе своего дома. Через забор дом их соседей — Яковенко. Фото: Владимир Аносов

Капризы чиновников

Чтобы избежать соседских претензий, фундамент нового дома Жванко заложили на расстоянии около четырех метров от их межи. В результате произошло некоторое смещение "пятна застройки", как говорят специалисты. Но по всем остальным параметрам возведение дома проходило в соответствии с выданным разрешением. Поэтому к визиту представителей мэрии Андрей отнесся спокойно. Но следом за ними ему пришла повестка в суд. Оказалось, управление муниципального контроля Краснодара обратилось с иском о сносе их строящегося дома на основании жалобы Татьяны Яковенко, интересы которой никем не были нарушены.

К этому времени дом находился еще в такой стадии возведения, когда, говорят специалисты, возможна любая корректировка проекта. Однако чиновников мэрии Краснодара устраивал единственный вариант - снос, окрестив его "самостроем". К счастью, судья Советского районного суда Краснодара Ольга Скрипка подошла к делу неформально. Она объективно разобралась в ситуации и пришла к выводу, что никаких непоправимых ошибок супруги Жванко не нарушали, а выданное администрацией разрешение исключает сам факт самовольного строительства. И отказала администрации в удовлетворении заявленного иска о сносе строящегося объекта.

То есть судом было установлено, что участок земли принадлежит хозяину строящегося дома, целевое назначение этой земли разрешает возведение постройки, ничьих интересов дом не нарушает и никому не угрожает. Зачем, спрашивается, тогда его сносить?

Но пыл чиновников городской администрации это решение суда не остудило. Они подают апелляцию в краевой суд. Супруги Жванко надеются, что вышестоящая инстанция их также поддержит, но не тут-то было. Сверху, может быть, и виднее, но на справедливость почему-то чаще всего косоглазие. Так и на этот раз: судья крайсуда Наталья Дунюшкина отменяет решение Советского райсуда, удовлетворив в полном объеме заявленные требования администрации Краснодара. Снос, и точка. Жванко не сдаются. Президиум крайсуда отменяет это решение, после чего гражданское дело вернулось в апелляционную инстанцию, то есть - все в тот же краевой суд.

Жить бы здесь дружной семье да радоваться. Но стараниями местных чиновников и судей он стоит недостроенным, а участок зарастает сорной травой

На этот раз к своему производству его принял судья Роман Шакитько. У Жванко появилась надежда на объективное решение их вопроса. Тем более что в соответствии с указаниями президиума, он назначил строительно-техническую экспертизу. Но и тут вскоре выясняется, что меч правосудия склоняется не к справедливости, а к "нужному решению". Экспертиза почему то названа повторной, хотя прежде никаких экспертных исследований по делу не проводилось. Более того, у эксперта Андрея Васильченко она занимает, согласно имеющимся в деле документам, всего два рабочих дня. Хотя на проведение подобных экспертиз из-за их сложности законом отводится срок не мене 12 рабочих дней.

- На нашем участке он провел всего минут сорок, - рассказывает Андрей Жванко. - Не скрывал, что его "очень попросили найти нарушения". Но поскольку других не нашел, то напишет, сказал он, о нарушениях пожарных норм. Мы тогда решили, что он просто шутит, но именно на этом основании краевой судья Шахитько вынес в очередной раз решение о сносе нашего строения.

Это произошло 16 мая прошлого года. Причем супругам Жванко даже не дали познакомиться с экспертизой и подготовить возражение на нее. Между тем эксперт указывает, что якобы их строящийся дом угрожает пожарной безопасности соседнего строения, расположенного на расстоянии в шесть метров. "Это же полный абсурд, что доказали все последующие экспертизы, в том числе проведенная "Испытательной пожарной лабораторией", которая является единственным подобным учреждением на Северном Кавказе. Но нас никто не слышит, - возмущается Андрей Жванко. - Почему наша местная власть такая глухая?"

Парадоксы соседства

По этому поводу переживают все, кто знает молодую семью.

- У людей двое маленьких детей, а их лишают жилья, а значит, и будущего", - возмущается Валентина Борисова или как ее тут зовут "Баба Валя", старшая на улице имени Лермонтова, где на участке под номером 42 строится дом Жванко. И главными виновниками всех бед молодой семьи Баба Валя считает их соседей Яковенко, чей дом стоит за высоким, трехметровым железным забором.

- Когда тут началась стройка, они ко мне пришли с поклепом, якобы Жванко устраивают пожары в своей бытовке, - рассказывает она. - Две страницы небылиц насочиняли и думали, что я их подпишу. Но я, конечно, этого не сделала....

Мне удалось переговорить по телефону с одним из представителей семьи Татьяны и Николая Яковенко - сыном Юрием. Вместе с сестрой он живет в большом родительском доме, поэтому в курсе всех происходящих событий.

- В чем суть ваших претензий к Жванко? - спросила я. - Какие ваши интересы они нарушили своим строящимся домом.

На что Юрий заявил, что соседи их прав не нарушали, поэтому, мол, ни родители, ни он с сестрой на них никогда не жаловались.

Проверим, пишите

Увы, ответы на жалобы, поданные его мамой, Татьяной Юрьевной, есть даже в материалах гражданского дела. В беседе с корреспондентом "РГ" начальник управления муниципального контроля администрации Краснодара Дмитрий Водолацкий утверждает, что ничего личного: "Именно на основании ее поданной жалобы мы провели проверку и обратились в суд с иском, который в итоге вынес решение о сносе строящегося дома Жванко".

- Какие к нам вопросы, если так суд решил, - напирает на корреспондента чиновник.

А на вопрос, почему у проверяющих не возникло претензий к жилищу самих Яковенко, возведенному практически безо всяких отступов от межи, Водолацкий порекомендовал мне написать по этому поводу заявление: "Мы его обязательно проверим"...

Как упоительны бывают слова чиновников, когда не знаешь сути дела. Ведь обращения по этому поводу в управление муниципального контроля уже поступали, но… как вы думаете, что они выявили? Цитирую: "Проведенные проверки не нашли у Яковенко никаких нарушений".

И здесь не хочется верить свои глазам и ушам. Как говорится, дело не в проверках, а в каких целях они проводятся: казнить или миловать… Поэтому отсутствие отступов от межи дома Яковенко, чиновники объяснили выданным на это разрешением (!!!), а по поводу соблюдения противопожарных норм ответили, что это, мол, не относится к их компетенции. Хотя ГУ МЧС по Краснодарскому краю констатирует: "Нарушены требования пожарной безопасности при строительстве жилого дома по адресу: Лермонтова, 36 (этот объект принадлежит семье Яковенко)".

Почему, они испытывают явно повышенный интерес к ней можно лишь предполагать.

Комментарий

На каком основании мэрия прессует семью?

Сергей Мышак, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае:

- Изучив документы, я обратился к мэру Краснодара Евгению Первышову с рядом вопросов. Почему администрация Краснодара вместо того, чтобы помогать людям решать их жилищные проблемы, своими действиями проблемы создает? Так ли необходимо добиваться сноса индивидуального жилого дома? Что послужило истинным поводом для обращения в суд? На каком основании мэрия начинает прессовать семью? Какие она усмотрела нарушения? Ведь первая судебная инстанция все абсолютно подробно описала, отказывая администрации в удовлетворении иска. Зачем мэрия обратилась с апелляционной жалобой? Что послужило основанием?

Часть вопросов адресована и к органам правосудия. Например, почему по одному и тому же объекту суд первой инстанции принимает одно решение, а спустя несколько месяцев другой суд выносит абсолютно противоположное решение? Что лежит в основе таких парадоксов: истина или что-то иное? Я обратился к федеральному Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и попросил ее обратиться в Верховный суд РФ в интересах семьи Жванко.