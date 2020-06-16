Из Ростова, Краснодара и Сочи могут возобновиться полеты за границу. Аэропорты этих городов вошли в список воздушных гаваней России, которые первыми начнут осуществлять зарубежные рейсы.

Но прежде полеты в другие страны будут возобновлены из Москвы и Санкт-Петербурга. Из региональных аэропортов шансы на это есть также у Екатеринбурга и Казани, потому что там большой спрос на зарубежные направления, а также есть возможность реализовать антивирусные протоколы.

Как рассказали "РГ" в ростовском туристическом агентстве, пока требования к вылету пассажиров за границу четко не определены.

- В Ассоциации туроператоров России считают, что, скорее всего, человек должен будет иметь документ о состоянии здоровья, который позволит ему подняться на борт и без проблем въехать в страну назначения. Возможно, придется сделать экспресс-тест на коронавирус перед посадкой, стоимость которого включат в билет, или надо будет представить справку об отсутствии коронавируса, действительную всего несколько дней. Также останутся обязательными маски и перчатки, а авиакомпаниям придется проверять температуру тела пассажиров перед вылетом, - сообщила представитель компании Анна Герусова. Список направлений совместно определят Росавиация и Роспотребнадзор, а для бизнес-полетов обсуждается возможность возобновить рейсы почти во все страны.

С 15 июля может быть открыто авиасообщение со столицами стран СНГ, с начала августа к ним добавятся семь стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а осенью - Грузия и Египет.

Середина июля считается наиболее реальной датой, так как к концу июня ожидается отмена карантина практически во всех регионах России. Появится больше ясности и со сроками открытия границ в Европе и других странах, может быть возобновлена выдача шенгенской визы. Также успеют подготовиться к обслуживанию зарубежных рейсов сами аэропорты.

В то же время некоторые эксперты считают, что такие планы могут провалиться, если Россия введет двухнедельный карантин для всех приезжающих, а такая возможность сейчас обсуждается. Перед авиаперевозчиками стоит еще одна, не менее важная задача.

- Прежде чем возобновлять заграничные полеты, надо восстановить внутреннее сообщение. Особенно это касается южных регионов, пока еще закрытых для массового туризма, - пояснили в министерстве транспорта Ростовской области.

Перед открытием международного авиасообщения перевозчикам и аэропортам предстоит решить две приоритетные задачи: наладить полеты внутри страны с учетом мер безопасности, в том числе для того, чтобы восстановить внутренний туризм.

Тем временем

В Ростовской области авиаперевозчикам в связи с пандемией оказана финансовая поддержка в виде субсидий для выполнения рейсов из Ростова в Самару, Грозный, Махачкалу, Омск, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Нижний Новгород и Нижнекамск. Также субсидируются полеты в Волгоград и Астрахань. На эти цели направлено в общей сумме более 400 миллионов рублей из федеральной казны и из региональных бюджетов.