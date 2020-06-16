Новости

60 компаний присоединились к столичной программе "Миллион призов" 10:17
В Вологде появился первый "умный" пешеходный переход 10:13
В Петербурге 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса 10:09
Новый Lexus IS построили на старой платформе 10:05
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники 10:04
Наталья Сергунина: Московские вузы протестируют инновационные технологии 10:03
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских 10:01
В Пермском крае иномарка насмерть сбила 16-летнюю велосипедистку 09:57
Володин поздравил Терешкову с 57-летием со дня ее полета вокруг Земли 09:50
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком 09:47
В больнице Хабаровского края произошла вспышка COVID-19 09:45
Новый пистолет скрытого ношения создадут в России 09:45
География авиарейсов в Симферополь в июне увеличится в четыре раза 09:44
В Петрозаводске на глазах матери утонула девятилетняя девочка 09:42
На Камчатке заброшенный госпиталь оборудовали для пациентов с COVID-19 09:32
В Крыму осуждены организаторы незаконной миграции 09:31
В Воркуте при пожаре погибли двое малолетних детей 09:29
На Урале отлили памятник якутскому снайперу 09:25
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку 09:25
Во Владивосток прибыл третий новейший корвет 09:19
В Японии загорелось круизное судно 09:12
Власти объявили о взятии ЧС в Норильске под контроль 09:07
Начался монтаж оборудования для выпуска семиместной Hyundai Creta 09:00
В УрФУ абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей 09:00
В Подмосковье дилер попытался сбыть 1,6 кг наркотиков 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 10:12
Проект: В регионах

С тестом перед рейсом

Три аэропорта на юге страны возобновят зарубежные полеты
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 129(8183)
Из Ростова, Краснодара и Сочи могут возобновиться полеты за границу. Аэропорты этих городов вошли в список воздушных гаваней России, которые первыми начнут осуществлять зарубежные рейсы.

Но прежде полеты в другие страны будут возобновлены из Москвы и Санкт-Петербурга. Из региональных аэропортов шансы на это есть также у Екатеринбурга и Казани, потому что там большой спрос на зарубежные направления, а также есть возможность реализовать антивирусные протоколы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
География авиарейсов в Симферополь в июне увеличится в четыре раза

Как рассказали "РГ" в ростовском туристическом агентстве, пока требования к вылету пассажиров за границу четко не определены.

- В Ассоциации туроператоров России считают, что, скорее всего, человек должен будет иметь документ о состоянии здоровья, который позволит ему подняться на борт и без проблем въехать в страну назначения. Возможно, придется сделать экспресс-тест на коронавирус перед посадкой, стоимость которого включат в билет, или надо будет представить справку об отсутствии коронавируса, действительную всего несколько дней. Также останутся обязательными маски и перчатки, а авиакомпаниям придется проверять температуру тела пассажиров перед вылетом, - сообщила представитель компании Анна Герусова. Список направлений совместно определят Росавиация и Роспотребнадзор, а для бизнес-полетов обсуждается возможность возобновить рейсы почти во все страны.

С 15 июля может быть открыто авиасообщение со столицами стран СНГ, с начала августа к ним добавятся семь стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а осенью - Грузия и Египет.

Середина июля считается наиболее реальной датой, так как к концу июня ожидается отмена карантина практически во всех регионах России. Появится больше ясности и со сроками открытия границ в Европе и других странах, может быть возобновлена выдача шенгенской визы. Также успеют подготовиться к обслуживанию зарубежных рейсов сами аэропорты.

В то же время некоторые эксперты считают, что такие планы могут провалиться, если Россия введет двухнедельный карантин для всех приезжающих, а такая возможность сейчас обсуждается. Перед авиаперевозчиками стоит еще одна, не менее важная задача.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

- Прежде чем возобновлять заграничные полеты, надо восстановить внутреннее сообщение. Особенно это касается южных регионов, пока еще закрытых для массового туризма, - пояснили в министерстве транспорта Ростовской области.

Перед открытием международного авиасообщения перевозчикам и аэропортам предстоит решить две приоритетные задачи: наладить полеты внутри страны с учетом мер безопасности, в том числе для того, чтобы восстановить внутренний туризм.

Тем временем

В Ростовской области авиаперевозчикам в связи с пандемией оказана финансовая поддержка в виде субсидий для выполнения рейсов из Ростова в Самару, Грозный, Махачкалу, Омск, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Нижний Новгород и Нижнекамск. Также субсидируются полеты в Волгоград и Астрахань. На эти цели направлено в общей сумме более 400 миллионов рублей из федеральной казны и из региональных бюджетов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Краснодарский край Краснодар ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Во вторник в Москве откроются летние веранды ресторанов и кафе
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление
СК: Устроивший стрельбу по полицейским в Москве был замкнутым
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр