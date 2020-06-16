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16.06.2020 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калмыкии депутата арестовали за мошенничество на 10 миллионов рублей

Текст: Александр Гавриленко

Депутат Народного Хурала (парламента) Калмыкии заключен под стражу. Как сообщили в СУ СКР по Калмыкии, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, депутат, который ранее занимал пост директора МУП "Архитектурно-планировочное бюро города Элисты", занимался подлогами документов.

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Например, он заключил несколько фиктивных договоров на разработку проектной и рабочей документации для ремонта и строительства дорог в Элисте. Хотя на самом деле эти работы уже были выполнены его предприятием в 2017-2018 годах. Подлог следователи оценили более чем в восемь миллионов рублей.

Кроме того, директор подделал документы по строительству двух межпоселковых газопроводов Яшкульском районе. Схема та же - работы уже были выполнены ранее работником его предприятия. Здесь ущерб оценили более чем в миллион рублей. Таким образом, только по двум выявленным эпизодам он незаконно получил около 10 миллионов.

Сейчас следователи изучают и другие контракты фирмы. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста Борьба с коррупцией

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