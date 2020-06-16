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16.06.2020 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму осуждены организаторы незаконной миграции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым

Красногвардейский районный суд вынес приговор семерым гражданам, организовавшим канал незаконной миграции иностранцев на полуостров. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В преступную группу входили четверо россиян, а также граждане Узбекистана, Киргизии и Украины. Распределив между собой криминальные роли, они с сентября 2018-го по май 2019-го заказывали поддельные штампы службы миграционной учета МВД, а также находили желающих приобрести поддельные отрывные части бланков уведомлений. Согласно материалам УФСБ России по РК и Севастополю, раскрывшего эту незаконную схему, обвиняемые размещали на сайте бесплатных объявлений информацию об оказании миграционных услуг иностранным гражданам, договоривались с ними о встрече и продавали поддельные документы.

Фото: iStock
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Клиентами мошенников чаще всего становились иностранцы, у которых истек или близился к завершению законный срок временного пребывания на территории РФ. Выполнить требования нормативных актов в сфере миграционного учета они уже не могли или не успевали, а поэтому в цейтноте покупали документы, удостоверяющие их личности и признаваемые Россией миграционные карты. За подобные услуги с каждого иностранца взималась плата в сумме от 3000 до 5000 рублей. Преступный доход участники группы распределяли между собой.

В суде подсудимые согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

- Суд, учитывая личности подсудимых, их явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активную помощь в расследовании преступления и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил четверым подсудимым наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы и троим - в виде трех лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе суда. - Вместе с тем суд счел возможным назначить обвиняемым условные сроки с двухгодичным испытательным сроком и штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу. Подсудимые и гособвинитель могут обжаловать его в апелляционном порядке.

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