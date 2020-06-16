В Севастополе ввели штрафы за парковку на газоне

Заксобрание Севастополя внесло изменения в закон города № 130-ЗС "Об административных правонарушениях", согласно которым вводятся штрафы за парковку на газоне. Законопроект был принят в первом чтении 22 октября 2019 года, а сегодня депутаты поддержали его во втором чтении.

Как сообщил глава комитета ЗС по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин, от депутатов поступили поправки с учетом положений законодательства Севастополя в сфере благоустройства. В первоначальном варианте предлагалось запретить парковку на зеленых насаждениях, однако в итоговый текст вошел термин "газон".

Согласно статье 5.13 закона, за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей для граждан, 10 тысяч рублей для должностных и 30 тысяч рублей - юридических лиц.