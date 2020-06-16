В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Сочи полицейские начали проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали несколько человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, примерно в 16 часов в дежурную часть УВД РФ по городу Сочи поступило сообщение о ДТП с участием автобуса малой вместимости Hyindai и грузового автомобиля MAN. Авария произошла на улице Новороссийское шоссе Хостинского района курорта.

По предварительным данным правоохранителей, водитель грузовика MAN (он двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства) на левом закруглении дороги допустил опрокидывание транспортного средства на пассажирский автобус, который двигался во встречном направлении по своей полосе.

В результате ДТП пассажиры автобуса и оба водителя были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество участников и пострадавших сейчас устанавливается.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.