В правительстве Ростовской области обратили внимание на наблюдающиеся в регионе явные климатические изменения. Капризы южной погоды влияют на экономические показатели, что особенно заметно в агропромышленном комплексе. Сказывается это и на грузоперевозках водным транспортом.

Дабы минимизировать потери, ученые рекомендуют включить меры для адаптации к изменениям климата в стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

На заседании круглого стола в правительстве донского края ученые отметили, что рост среднегодовой температуры воздуха с 1976 по 2019 год в России составил 0,47 градуса по Цельсию. В Ростовской области ситуация с повышением температуры воздуха еще сложнее. По данным доктора географических наук, профессора кафедры океанологии Института наук о земле ЮФУ Людмилы Беспаловой, за последние полвека среднегодовая температура на Дону увеличилась примерно на 1,5 градуса. Климатолог уверена, что если погодные аномалии будут сохраняться и дальше, то к 2050 году погода в Ростове-на-Дону, а также на побережье Азовского моря станет близка к климату Абхазии и Сочи.

По прогнозам, жара будет угрожать здоровью людей, а также спровоцирует засуху, экстремальные осадки и маловодье. Низкий уровень воды в реке Дон негативно скажется на качестве коммерческих грузоперевозок. Если раньше главная водная артерия области подпитывалась снегом, то теперь в основном дождями. Критически низкий уровень воды зафиксирован и в Цимлянском водохранилище.

Изменение климата повлечет смену флоры. По мнению кандидата биологических наук Валерия Стахеева, в последние годы усилилось негативное влияние на леса донского региона, которые и так занимают лишь 2,5 процента территории.

- Проведенные нами исследования в лесонасаждениях области выявили 13 чужеродных видов насекомых-фитофагов, представляющих потенциальную угрозу для лесов. Таким образом, в последние два десятилетия наблюдается заметный сдвиг в биологическом разнообразии донского края, - отметил ученый.

Кроме того, жителям и властям региона стоит приготовиться к повышению пожарной опасности, распространению инфекционных и паразитарных заболеваний.

Глобальное потепление может привести не только к смене флоры и фауны, но и к изменениям в экономике. Аграриям придется выводить новые сорта пшеницы, так как сейчас в основном используются морозоустойчивые.

- В сентябре у нас наблюдается температура, которая раньше была в августе. Сейчас надо задуматься не только о селекционных методах работы, но и технологических приемах и смещать сроки посевов, - сообщили в лаборатории селекции и семеноводства озимого ячменя Аграрного научного центра "Донской".

Отметим, что, по данным Минсельхоза России, в 2019 году ущерб от ЧС природного характера составил порядка 13,2 миллиарда рублей, эта сумма превышает совокупный ущерб, нанесенный АПК за три предыдущих года.

- Нам предстоит адаптировать все сферы экономики к ожидаемым изменениям. Выработать комплекс превентивных мер, которые будут включены в Стратегию-2030. К разработке будут привлечены специалисты науки и отраслевых органов исполнительной власти. До сентября 2021 года необходимо разработать паспорт климатической безопасности Ростовской области, - заявил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

Так, для сдерживания опустынивания предлагается расширить защитные лесопосадки, провести очистку русел рек и рекультивацию мусорных полигонов.

Прямая речь

Андрей Киселев, климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова:

- Адаптация действительно очень важна. В Парижском соглашении по климату 2015 года впервые указано, что нужно не только бороться с нежелательными изменениями климата, но и адаптироваться к ним. Эту задачу быстро решить нельзя, универсального совета нет. Ведь изменения, происходящие даже в масштабах нашей страны - в Краснодарском крае и на Ямале, сильно отличаются. Глобальное потепление - только одно из явлений, на которое сейчас обращают внимание. Но одновременно происходят и другие трансформации. Всплески холода и тепла могут стать более резкими. Значит, будет расти число всевозможных явлений, связанных с природными катастрофами.