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16.06.2020 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгоградской области режим самоизоляции снимут 23 июня

Текст: Александр Гавриленко

После 23 июня в Волгоградской области планируется отменить большую часть "коронавирусных" ограничений. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.

По данным регионального Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции держится на уровне ниже единицы, показатель летальности ниже, чем в среднем по страны, имеется большой коечный фонд. Все это дает возможность ослабить ограничения - если позитивные тенденции продолжатся, а жители будут соблюдать меры безопасности.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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В общественных местах и в общественном транспорте по-прежнему нужно будет носить маски, соблюдать социальную дистанцию с другими людьми и так далее.

До 1 июля планируется восстановить все маршруты общественного транспорта. С 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ (но пока по предварительной записи). Также открываются дежурные группы в детсадах, возобновляют работу социальные службы. С 30 июня власти хотят открыть спортивные площадки, фитнес-центры и спортклубы, а также сезонные кафе, гостиницы, санатории и турбазы.

Добавим, что на 16 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4887 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 1859 жителей области, погибло 29 человек, у которых была инфекция.

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