С 15 июня в школах Екатеринбурга начали выдавать выпускникам девятых и одиннадцатых классов аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. В этом году из-за сложной эпидобстановки аттестаты получают без экзаменов: после 9-го класса они отменены вообще, а ЕГЭ будут сдавать только те одиннадцатиклассники, кто планирует этим летом поступать в вузы. Привычный формат тоже под запретом: торжественные мероприятия отменены, в некоторых школах не мудрствуя лукаво приглашают детей по одному, выдают под роспись пакет документов и провожают через запасной выход.

Но многие педагоги все же постарались, не нарушая правил, создать для своих повзрослевших детей праздничную обстановку: так, в 104-й гимназии весь день в актовый зал ребят приглашали небольшими группами по десять человек. Но были и гимн России, и цветы, и слезы, и добрые слова, и фотографии на память. Родители тоже смогли принять участие в важном для семьи событии. А учителя поздравили детей на школьном сайте, там же размещен специально снятый фильм.

Педагоги все же постарались, не нарушая правил, создать для детей праздничную обстановку

- Я хотела бы и обнять каждого из вас, и посмотреть в глаза, и пожелать самого-самого лучшего, но… - директор гимназии Татьяна Галимова старается улыбаться, пока мамы в зале утирают слезы. - Но помните, что вы самые-самые лучшие и любимые, что у вас все получится. Мы, учителя, рядом.

В 2020 году в Екатеринбурге аттестаты получат 13 879 девятиклассников и 6820 одиннадцатиклассников.