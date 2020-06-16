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16.06.2020 20:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доктор на крыльях

Как в регионах работает воздушная и наземная экстренная медицинская помощь
Текст: Наталья Граф, Анна Скрипка, Владимир Таюрский, Ольга Штейн, Елена Шулепова
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Современными машинами "скорой помощи" пополняются автопарки больниц, строятся и открываются новые вертолетные площадки санитарной авиации. Но, несмотря на пандемию коронавируса, экстренная медпомощь оказывается в полном объеме. Она работает в любых условиях, убедились корреспонденты "РГ".
Там, где не могут проехать машины "скорой", спасает санитарная авиация. Фото: Владимир Аносов/РГ Там, где не могут проехать машины "скорой", спасает санитарная авиация. Фото: Владимир Аносов/РГ
Там, где не могут проехать машины "скорой", спасает санитарная авиация. Фото: Владимир Аносов/РГ

С самого начала ограничительных мер власти Свердловской области повторяли: экстренная и неотложная медицинская помощь не останавливается ни на минуту. Несмотря на пандемию благодаря нацпроекту "Здравоохранение" серьезно в регионе обновился парк реанимобилей. Например, сразу 12 "Фордов" получила в конце мая станция "Скорой помощи" Екатеринбурга для линейных и реанимационных бригад. Новые машины оснащены по максимуму: в них есть оборудование для сердечно-легочной реанимации, искусственной вентиляции легких, интенсивной терапии и мониторинга состояния. "А самое главное, - не скрывает радости главный врач станции "Скорой помощи" Екатеринбурга Игорь Пушкарев, - они надежнее, будут реже требовать ремонта и расходов - работают на дизеле. Это экономично, ведь только одна бригада может за сутки накатать до 400 километров".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" первые три реанимобиля из одиннадцати поступили в Якутию. Машины получат Вилюйский, Ленский и Мирнинский районы. Главный врач республиканской станции "Скорой помощи" Татьяна Андросова поясняет: "Бригадам реаниматоров придется выезжать в труднодоступные поселения, поэтому все три машины укомплектованы на базе "УАЗов". Четыре реанимобиля на базе "ГАЗ" поступят в Якутск. Но главное не марка, а комплектация. Салон обустроен так, что во время транспортировки даже самых тяжелых больных можно выполнять все необходимые действия для спасения жизни. Все продумано до мелочей, у каждой вещи свое место. Это очень удобно для работы, ведь бригады медиков меняются".

Там, где не справляется наземный транспорт, спасает санитарная авиация. В Республике Алтай это - жизненная необходимость. Из-за гористой местности в некоторые населенные пункты иначе, чем по воздуху, не доберешься. А еще благодаря авиации на Алтае ежегодно спасают туристов, пострадавших при восхождении на вершины или попавших под лавину. Между тем еще несколько лет назад в регионе осуществлялось не более пяти вылетов в год - из-за дорогостоящего содержания воздушных судов. Но после запуска нацпроекта только за неполных пять месяцев 2020 года в регионе санитарной авиацией было эвакуировано 60 человек. Медицинский модуль вертолета подобен реанимобилю: на борту можно провести реанимацию, интенсивную терапию, мониторинг основных функций жизнедеятельности организма пострадавшего.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Минздрав направил в регионы России врачей для помощи с COVID-19

Экстренная высокотехнологичная медпомощь стала доступнее и для жителей Курской области. Теперь из любой точки региона в областные медцентры сложных больных доставляет вертолет "Ансат". Без дозаправки он может преодолевать до 400 километров. Медики уже называли его реанимационной палатой в небе. Ведь все необходимое для такой помощи на борту есть. Пока санитарный вертолет располагается в курском аэропорту. Оттуда он летает в муниципалитеты и обратно, однако скоро специальная площадка для него появится рядом с областной больницей - это существенно сократит время доставки пациента к главному медучреждению в регионе. Воспользоваться винтокрылой машиной медики успели не раз. Каждый случай - уникальный, требовал четкости в действиях и скорости в транспортировке. Из Фатежского района в областную больницу пришлось перевозить мужчину, поранившего руку косой. По трассе из райцентра до Курска это заняло бы больше полутора часов, на вертолете - считаные минуты. Руку мужчине спасли. Из Беловского района до Курска ехать еще дольше, поэтому пациента с инфарктом решили транспортировать тоже на вертолете. Медики выиграли время: пока летели, хирурги подготовились к операции, которую провели успешно.

Врачей к месту ЧП будут доставлять парашютисты

Тяжелобольных жителей Тульской области тоже выручает авиация. Только в прошлом году санитарный вертолет 57 раз вылетал на экстренную помощь. Современная винтокрылая машина оборудована медицинским модулем. Вертолетная бригада - два пилота, врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер "скорой помощи". Как признался и.о. главного врача территориального Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Мухин, главное достоинство санавиации - быстрая доставка пациента из глубинки в крупные лечебные учреждения. Так, недавно вертолетом привезли в детскую областную больницу девочку из Венева, которая упала с четвертого этажа. В тот день на трассе был ремонт, на автомобиле ее могли и не довезти. А вертолету пробки - не помеха, спасли ребенка.

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