Есть в современном обществе феномен - некоторые промышленные компании коллекционируют раритетную технику. В Верхней Пышме на градообразующем предприятии открыли музей военной техники. Организаторы называют его гуманитарным проектом, запущенным для сохранения памяти о героическом прошлом страны и военно-патриотического воспитания поколения молодых. В Челябинской области завод, выпускающий дорожно-строительную технику, сформировал коллекцию исторических машин собственного производства. Она скромнее, но также служит воспитательным целям, ретромашины участвуют в выставках и парадах. А еще напоминают о том, что конструкторская мысль и руки рабочих творили историю, запечатленную в картинах, памятниках и кинолентах.

Машина для "Территории"

Особой популярностью у отечественных кинематографистов пользовалась челябинская "сотка" - трактор С-100 ("Сталинец"), а затем Т-100, пик выпуска которых пришелся на середину прошлого столетия. Эти машины возводили гидроэлектростанции, прокладывали дороги, тянули в тайге линии электропередачи, поднимали целину, осваивали Антарктиду. "Сотка" шла на экспорт по всему миру, особенно в страны бывшего социалистического содружества. Неудивительно, что памятников именно этой модели установлено, может быть, больше, чем другой гражданской технике, а режиссеры, снимающие хроники трудовых будней, не могли обойтись без скромного механического труженика.

Поэтому, когда кинокомпания "Андреевский флаг", выпустившая на экраны номинированного на "Оскара" "Монгола" Сергея Бодрова, лет десять назад решила экранизировать книгу советского прозаика Олега Куваева "Территория", кинематографистам также потребовалась "сотка", чтобы достоверно рассказать о земле унтов, собачьих упряжек, бешеных заработков и непоказного героизма. Полнометражный фильм о поиске золота на Севере, суровой романтике жизни первопроходцев невозможно снять без "реквизита" той эпохи. Но где взять ретротрактор? Создатели фильма обратились к заводу-изготовителю. Автору этих строк, возглавлявшему тогда на предприятии управление информации, изложил суть просьбы директор кинокомпании Антон Мельник, о чем незамедлительно доложили генеральному директору Валерию Платонову.

Дело не в шляпе, а в шнурках

Платонов был из породы руководителей, прошедших все ступени служебной лестницы, он испытывал особую привязанность к делу, которым занимался. При этом старался, чтобы у окружающих достижения известного коллектива также вызывали гордость. В Челябинске широко известен такой случай. Будучи секретарем парткома в 80-х годах, он привез выступать перед рабочими сборочного цеха Евгения Евтушенко. Известный поэт наведался на Южный Урал к товарищу по поэтическому цеху Константину Скворцову, работавшему секретарем Союза писателей СССР. Уже в прибывшей за знаменитостью "Волге" обнаружилось, что после ночных бдений двух литераторов у Евтушенко из ботинок пропали шнурки. Секретарю парткома ничего не оставалось, как предложить свои, чтобы гость выглядел, как на параде. Зашнуровав туфли, Евтушенко повернулся с переднего сиденья и выдал экспромт:

На российских тропинках

Тем прославлюсь в веках -

В беспартийных ботинках,

Но партийных шнурках!

Главным делом жизни Валерия Платонова был Челябинский тракторный завод. Вместе с командой управленцев Платонов возродил промышленный гигант после банкротства в начале нулевых годов, возглавил комитет Торгово-промышленной палаты России при Евгении Примакове, стал доктором экономических наук, заместителем руководителя корпорации УВЗ. Благодаря ему развернулись и поиски трактора для "Территории".

С гарантией сохранности

Известие о том, что съемочной группе нужна машина из заводской коллекции, руководство предприятия восприняло с пониманием. Смущало одно - по сценарию трактор ожидал драматичный финал: он должен был провалиться под лед на мелководье бухты Провидения. Не для того раритет восстанавливали на заводе, чтобы после утопить. Но на компромисс тракторостроители все-таки пошли. В коллекции музейной техники, сообщили киностудии, есть два трактора, подходящие для съемок, - С-80 (первая послевоенная модель, выпускалась до 1958 года), а также модификация "сотки" - ее производили с 1956-го по 1964 год. Эти машины, известили заводчане создателей фильма, готовы передать в аренду, если на съемках их смогут сопровождать представители предприятия и, конечно, при гарантии сохранности. Если необходим трактор, который может быть поврежден, предлагали изготовить "реплику" на базе более поздней "сотки" - Т-100М (с 1963-го по 1983 год). Такой агрегат еще встречался в эксплуатации в Челябинске или области. К нему достаточно присоединить более архаичную квадратную кабину по имеющемуся на заводе образцу - и "новодел" к игре готов.

По сценарию трактор ожидал драматичный финал: он должен был провалиться под лед

Однако постановщики стремились к максимальной точности в деталях.

- У зрителя не должно возникнуть ощущения неправды, - объяснила позицию киногруппы ассистент режиссера по реквизиту Светлана Павлова. - Мы ездили по блошиным рынкам, антикварным магазинам, деревням, покупали вещи у частных лиц.

"Сталинец", по словам представителя "Андреевского флага", действительно искали по всей стране. Тогда о готовности подставить плечо кинопроизводству заявил московский дилер тракторного предприятия Павел Носихин, коллекционер ретротехники. Он с коллегами приобрел видавший виды Т-100М, внешне отличавшийся от "Сталинца" немного скошенной с лобовой стороны кабиной. Машину перебрали по винтику и покрасили, собираясь поставить как памятник у въезда в Воронеж, недалеко от федеральной трассы Дон-4, чтобы таким образом отдать дань уважения трактору-труженику. Павел согласился обсудить условия аренды, но не продажи, чтобы в дальнейшем "сотка" все-таки заняла свое место на пьедестале.

- Что ж, если утопят, опять восстановим, - оптимистично рассуждал Носихин.

Через некоторое время Светлана Павлова известила челябинских помощников: поиски трактора увенчались успехом в Норильске. Т-100 хранился в гараже на окраине города. Несмотря на почтенный возраст, машина была в рабочем состоянии, на ходу. Для нее потребовался лишь небольшой "грим", чтобы приступить к съемкам.

Трактор сопротивлялся

"Съемки фильма "Территория" проходили в крупнейшем монолитном горном массиве Российской Арктики - плато Путорана (Красноярский край) и в бухте Провидения Анадырского залива Берингова моря, у юго-восточного берега Чукотского полуострова, - оставил свои воспоминания в Интернете один из участников проекта. - Было очень ветрено. Вертолет Ми-26 на сцепке ставит на край ледопада трактор Т-100. Кроме того, поток ветра, создаваемый лопастями вертолета, который пролетел над нами, был такой силы, что штатив с противовесом в 40 кг приходилось страховать руками. Но трактор киногруппе не удалось провалить под лед, не нашли для этого места. А также перевернуть его на бок (второй вариант сценария) в выбранную майну во льду. Трактор только наклонился, но не перевернулся. Тут же переписали сценарий, якобы от этого у режиссера случился инфаркт".

Кстати, как следует из воспоминаний других очевидцев, сопротивлялся челябинский трактор своей кинематографической судьбе и в первой экранизации "Территории" 70-х годов с Донатасом Банионисом в главной роли, что также зафиксировано в дневниковых записях: "Наш трактор не вошел в фильм. Все дубли - неудачные, трактор ломался, но не перевернулся. Говорят, в романе "Территория" тракторист погибает в наледи, а трактор остается вечным памятником в ручье".

Какой была дальнейшая судьба железного героя этого киноповествования - неизвестно. После завершения фильма кинокомпания "Андреевский флаг" пыталась продать историческую реликвию ее создателям. Но в заводской коллекции он был бы не единственным представителем семейства "соток", да и дела на предприятии пошли не так блестяще. К тому времени сменилось руководство, компания поменяла свой статус, вошла в вертикально интегрированную структуру, поэтому восстанавливать "утопленника" никто не захотел.

Актер Крючков на С-65

"Территория" пополнила фильмотеку российских и зарубежных кинолент, где запечатлены челябинские машины-артисты на гусеничном ходу. Фильмов насчитали несколько десятков, один из первых - "Трактористы" с Николаем Крючковым в главной роли, разъезжавшим на С-65. Потом следовали "Кубанские казаки", "Богатая невеста", "Максим Перепелица", "Два Федора", "Иван Бровкин на целине". "Сотка" сыграла саму себя в "Карьере Димы Горина", "Операции "Ы", "Сибириаде". А самоходки, средние танки Т-34-76, тяжелые КВ и ИС, выпускавшиеся на заводе, остались в сюжетах кинокартин "Летят журавли", "Блокада", "Освобождение", "На войне как на войне", "Батальоны просят огня", "Белый тигр" и т. д. Тоже ради сохранения памяти о героическом прошлом.