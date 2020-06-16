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16.06.2020 14:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Ямале построят два инфекционных центра на случай второй волны COVID-19

Текст: Елена Панова
На Ямале будут построены два инфекционных центра на случай второй волны коронавирусной инфекции, которая, по ряду прогнозов, может наступить осенью. Учитывая этот фактор, губернатор региона Дмитрий Артюхов распорядился возвести объекты в крайне сжатые сроки. Так, центр в Салехарде на 100 мест будет построен уже к сентябрю, а в Новом Уренгое на 200 мест - к октябрю.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее, - отметил Дмитрий Артюхов. - Поэтому и приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые здания, технология их строительства уже освоена военными в разных уголках страны. Но при этом объекты будут качественными, полностью отвечающими климатическим условиям Крайнего Севера, а значит, прослужат десятилетия. И что важно, в этих центрах будет установлено самое современное медицинское оборудование.

Фото: iStock
Ямал вышел на первое место в стране по тестированию на COVID

Глава Ямала подчеркнул, что опыт борьбы с COVID-19 показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно и его переносит одновременно большое количество людей. Сейчас в округе создано 1113 коек для лечения коронавирусной инфекции, что в два раза превышает федеральный норматив. Половина из них оборудована кислородом.

Центры можно будет использовать не только для лечения коронавируса, но и под другие потребности медицины. По сути, они будут многофункциональными.

Рабочие уже начали подготовку площадок. В Салехарде центр возведут на территории тепличного комплекса, в Новом Уренгое выбрано место недалеко от центральной городской больницы. В эти дни идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий.

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Как уже сообщала "РГ", в мае Ямал был признан лидером в стране по количеству проведенных тестов на коронавирус. Регион обошел даже Москву, возглавив рейтинг по тестированию на COVID-19 в расчете на сто тысяч населения.

Фото: iStock
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- В округе действует целая сеть современных лабораторий и как результат - одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус, - отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова. - С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры позволяют узнать, где находятся очаги, кто является носителем инфекции. Это позволяет предотвращать широкое распространение COVID-19 в регионе.

В диагностике коронавируса на Ямале задействованы четырнадцать лабораторий. Девять из них работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, в Ноябрьске (две лаборатории), Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губкинском. Еще четыре лаборатории принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске. На сегодняшний день в округе проведено более 176 тысяч тестов.

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