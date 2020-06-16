На Ямале построят два инфекционных центра на случай второй волны COVID-19

На Ямале будут построены два инфекционных центра на случай второй волны коронавирусной инфекции, которая, по ряду прогнозов, может наступить осенью. Учитывая этот фактор, губернатор региона Дмитрий Артюхов распорядился возвести объекты в крайне сжатые сроки. Так, центр в Салехарде на 100 мест будет построен уже к сентябрю, а в Новом Уренгое на 200 мест - к октябрю.

- Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее, - отметил Дмитрий Артюхов. - Поэтому и приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые здания, технология их строительства уже освоена военными в разных уголках страны. Но при этом объекты будут качественными, полностью отвечающими климатическим условиям Крайнего Севера, а значит, прослужат десятилетия. И что важно, в этих центрах будет установлено самое современное медицинское оборудование.

Глава Ямала подчеркнул, что опыт борьбы с COVID-19 показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно и его переносит одновременно большое количество людей. Сейчас в округе создано 1113 коек для лечения коронавирусной инфекции, что в два раза превышает федеральный норматив. Половина из них оборудована кислородом.

Центры можно будет использовать не только для лечения коронавируса, но и под другие потребности медицины. По сути, они будут многофункциональными.

Рабочие уже начали подготовку площадок. В Салехарде центр возведут на территории тепличного комплекса, в Новом Уренгое выбрано место недалеко от центральной городской больницы. В эти дни идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий.

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Как уже сообщала "РГ", в мае Ямал был признан лидером в стране по количеству проведенных тестов на коронавирус. Регион обошел даже Москву, возглавив рейтинг по тестированию на COVID-19 в расчете на сто тысяч населения.

- В округе действует целая сеть современных лабораторий и как результат - одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус, - отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова. - С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры позволяют узнать, где находятся очаги, кто является носителем инфекции. Это позволяет предотвращать широкое распространение COVID-19 в регионе.

В диагностике коронавируса на Ямале задействованы четырнадцать лабораторий. Девять из них работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, в Ноябрьске (две лаборатории), Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губкинском. Еще четыре лаборатории принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске. На сегодняшний день в округе проведено более 176 тысяч тестов.