В Челябинской области КамАЗ без тормозов смял пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро. По предварительным данным, большегруз с отказавшими тормозами протаранил легковые автомобили.

- Авария произошла сегодня во втором часу дня на 1649 километре автодороги Москва-Челябинск в Катав-Ивановском районе Челябинской области, - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. - Грузовик под управлением 36-летнего водителя, по предварительной информации, из-за отказа тормозной системы, совершил столкновение с движущимися попутно пятью автомобилями.

Под потерявший управление большегруз попали Лада Гранта, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino. По предварительным данным, два человека погибли и семь получили ранения. Обстоятельства дорожного происшествия, выясняются, отметили в ГИБДД.