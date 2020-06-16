На севере Свердловской области произошел разлив нефти

Сегодня утром в экстренные службы Свердловской области поступила информация, что на участке нефтепровода в 800 метрах от перекачивающей станции Сосьва произошел разлив нефти.

По сведениям регионального Следственного комитета, причиной инцидента стал порыв на участке трубопровода между селом Кошай и поселком Восточный. "Начата проверка. Изымаются образцы почвы, опрашиваются работники предприятия, которое обслуживает нефтепровод", - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место экологической аварии в Сосьвинский район выехал также прокурор. Будут установлены причины происшествия, размер ущерба, причиненный окружающей среде.