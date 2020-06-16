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16.06.2020 15:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Цель - вирус

В УрФО привезли таблетки от COVID-19 и начали искать к нему антитела
Текст: Светлана Добрынина, Анатолий Меньшиков, Валентина Пичурина
Российская газета - Неделя - Урал № 131(8185)
В екатеринбургскую клиническую больницу № 24 доставили лекарство для лечения COVID-19. Первой партии препарата отечественного производства хватит для 75 пациентов.
Свердловская область лидирует по числу инфицированных среди регионов УрФО. Фото: Татьяна Андреева/РГ Свердловская область лидирует по числу инфицированных среди регионов УрФО. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Свердловская область лидирует по числу инфицированных среди регионов УрФО. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Разработанные российскими учеными таблетки зарегистрированы в Минздраве РФ в мае нынешнего года. Прежде по-настоящему эффективных медикаментов против коронавируса у врачей не было - пациентов лечили противомалярийными средствами и потом боролись с осложнениями. Пока в мире только два препарата, воздействующих на COVID-19, - японский и российский. За несколько недель в России развернуто промышленное производство. Планируемого объема должно хватить для прохождения 700 тысяч курсов лечения в год.

- Механизм действия лекарства - разрушение вирусных клеток. Но производство непростое: препарат проходит семь стадий синтеза, - поясняет представитель предприятия Алексей Ильин.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции

Первые партии направлены в регионы, где наибольшее количество больных COVID-19, в том числе на Средний Урал. Стоимость уникальных таблеток немалая. Упаковка - 22 тысячи рублей. Одному пациенту на курс потребуется как минимум две.

"Сейчас ждем квоту на закупку, которую региону выделит Минздрав России", - написал в Instagram губернатор Евгений Куйвашев. Пациентам лекарство выдают бесплатно, по программе ОМС. В аптеках таблеток не найти, они поступают сразу в больницы.

Тем временем в Тюменской области (а также в Санкт-Петербурге и Хабаровском крае) началась проверка популяционного иммунитета сибиряков к коронавирусной инфекции. Это краткосрочный федеральный проект, в чем-то схожий с выборочным социологическим исследованием. Из числа добровольцев, заполнивших анкету Роспотребнадзора, выбирают подходящих по возрасту и другим характеристикам. Тестирование за счет бюджета.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Если в крови человека обнаружат антитела, это свидетельство того, что он переболел бессимптомно либо в очень легких формах, не обращаясь к врачам. И, вероятнее всего, COVID-19 ему уже не страшен. Чем больше людей с антителами, тем быстрее формируется так называемый стадный иммунитет к инфекции (условная граница безопасности начинается от 60 процентов переболевших). На сегодня в Москве таковых выявлено свыше 17 процентов, но в столице, где антитела ищут с 14 мая, обследованных очень много, в отличие от других регионов. В той же Тюменской области количество ранее протестированных (процедура, как правило, платная и довольно дорогая) исчисляется сотнями, положительный результат - лишь у нескольких десятков.

Результаты исследования позволят уточнить масштабы заболеваемости, спрогнозировать возможность второй волны эпидемии. Что касается в целом Уральского округа, то пока число выявленных "ковидников" растет. Если в конце мая - начале июня за сутки их набиралось 550-650, то в третьей декаде июня число доходило до 700-750. Лидирует Свердловская область. На начало недели здесь насчитали 9558 инфицированных. Это примерно в два раза больше, чем в Челябинской области и в Югре. Однако при пересчете на 100 тысяч населения впереди всех "вахтовый" Ямал, в том числе по смертности. За ЯНАО следуют Средний Урал и Югра. Самый благополучный регион - Курганская область. По данным на 14 июня, в Зауралье 404 заболевших, выздоровели 235 человек и ни одного летального исхода.

В Курган только со справкой

В Курганской области с 15 июня открыли границы и смягчили правила въезда. Попасть в Зауралье теперь смогут и жители других регионов. Однако у них должна быть справка об отсутствии COVID-19, полученная не ранее чем за два дня до пересечения границы региона. При этом не имеет значения, на чем человек приехал: на автомобиле, автобусе, самолете или поезде.

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Новые правила касаются и тех, кто прописан в Курганской области, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области. Им по-прежнему придется соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Тем, кто передвигается на автобусе, справку нужно показать при посадке. На автотрассах при въезде в Курганскую область стоят посты ГИБДД.

Кроме того, с 15 июня в Зауралье введен обязательный масочный режим. Раньше эта мера носила рекомендательный характер. Без маски не пустят в магазин, автобус и другие общественные места. По словам врачей, любой дискомфорт несопоставим с ценностью человеческой жизни.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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