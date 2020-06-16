На Урале завели дело о танцах на мемориале в "фашистской" одежде

В Свердловской области завели уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы. Речь идет о ролике, который в 2018 году сняли и выложили в Сеть жители Березовского. Правоохранителям на глаза видео попало во время мониторинга материалов в СМИ и в интернете.

"В октябре 2018 года группа молодых людей пришла в Парк Победы, чтобы снять видео с танцами на мемориальном комплексе. Семь человек встали возле Вечного огня на постаменте и под музыку начали исполнять движения. Один из молодых людей в центре был одет в футболку с изображением фашистской символики", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отснятые материалы танцоры смонтировали и выложили в Сеть.

Прокуратура Березовского направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Начато расследование.