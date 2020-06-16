При голосовании в Югре будут действовать жесткие санитарные правила

Глава Югры Наталья Комарова дала указание всем службам региона обеспечить строгое соблюдение санитарных норм во время предстоящего голосования по поправкам в Конституцию России. Обеспечение эпидемической безопасности югорчан губернатор назвала приоритетом.

Напомним, общероссийское голосование пройдет в округе, как и по всей стране, 1 июля. Участие в нем примут свыше 1 миллиона 130 тысяч югорчан.

- Приоритетная задача при подготовке и в ходе голосования - неукоснительное соблюдение рекомендаций главного санитарного врача России, Центризбиркома, - подчеркнула Наталья Комарова. Как считает глава региона, сама процедура голосования предъявляет особые требования органам власти, местного самоуправления, правоохранительным органам.

Поэтому, по словам губернатора, согласованность действий окружных управлений Росгвардии, МВД, главного управления МЧС России по Югре в работе по обеспечению порядка и законности должна быть абсолютной.

- 5 июня начался прием заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения "Мобильный избиратель", с 10 июня - голосование в труднодоступных и отдаленных территориях округа, - констатировала Наталья Комарова.

При этом губернатор отметила важность общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан в день голосования. В Югре будет работать 714 участковых избирательных комиссий. Наблюдение будут осуществлять более 4700 человек от общественной палаты, уполномоченного по правам человека в регионе.

Председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев отмечает, что один из ключевых вопросов при подготовке к голосованию - обеспечение средствами индивидуальной защиты. Причем все необходимое для членов избиркомов, участников процесса, наблюдателей уже приобретено и распределено по муниципалитетам.

Изготовлено и доставлено в труднодоступные и отдаленные местности Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов 245 тысяч бюллетеней для голосования.

Еще почти 900 тысяч бюллетеней для Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска и Советского района сегодня находятся в процессе изготовления. В территориальные избирательные комиссии они поступят до 19 июня, в участковые избиркомы - до 24 июня.

- Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях началось в Югре 10 июня. На сегодняшний день проголосовали уже 1628 человек. Это только начало. Основная фаза впереди, - сообщил Денис Корнеев. - Сегодня в Югре подано 5991 заявление для голосования по месту нахождения - так называемый "Мобильный избиратель".

Традиционно в Югре будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего планируется использовать 128 таких комплексов на 93 участках Сургута, 25 участках Нижневартовска, 10 участках Нефтеюганска. На оставшихся 586 участках планируется применение технологии изготовления протокола участковых комиссий в машиночитаемом виде с использованием QR-кодирования.

Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова рассказала, что в каждом муниципалитете действуют координаторы, которые формируют корпус общественных наблюдателей за ходом голосования.

- Сегодня обработано 4700 заявлений от наблюдателей. В целом было направлено около 6 тысяч заявлений от желающих принять участие в этом процессе. Формирование корпуса наблюдателей будет идти до 20 июня. Всего на каждом избирательном участке будут работать не менее 12 общественников, - сообщила Ирина Максимова, подчеркнув, что единый список появится впервые в истории общественной палаты Югры.