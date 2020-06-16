Уральская горная школа возникла почти 300 лет назад, вместе с городом Екатеринбургом - она обеспечивала решение кадровых и технологических проблем растущей горно-металлургической промышленности. Старейший уральский вуз - Горный университет - и сейчас не только готовит кадры для отрасли, но и активно занимается научными изысканиями.

- Высшего образования без науки не бывает, ведь она создает новые знания, которых до этого момента не существовало, - говорит ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Алексей Душин. - А в условиях гуманизации экономики, когда человек является главной целью ее развития и главным участником экономического процесса, подготовка кадров, способных к творчеству (а наука - это творчество), вообще становится важнейшей задачей.

В университете 37 кафедр, включая общеобразовательные, из них 23 занимаются научными исследованиями для реального сектора - работают непосредственно по заказам предприятий, как правило, в партнерстве с институтами РАН, отраслевыми НИИ, федеральными исследовательскими центрами. По словам ректора, хотя в вузе есть и гуманитарный блок, все же основным для горняков традиционно остается "изучение вещества".

Однако за рамки горного дела и геологии здесь давно вышли: ученые вуза занимаются инженерией, вопросами автоматизации горной промышленности, а также решением проблем городов, экологии и даже АПК, например производством инновационных мелиорантов и компонентов для удобрений. Есть, допустим, разработки по микробиологической очистке отходов: изначально они создавались для обезвреживания шахтных вод, но могут применяться более широко.

- Мы часть кластера, включающего производственные, научные, образовательные организации, вкупе формирующие нашу уральскую горнопромышленную цивилизацию, о которой говорит писатель Алексей Иванов. За 300 лет развития промышленности на Урале накоплено огромное количество промышленных отходов, поэтому тема их переработки, постмайнинга для нас очень важна, - поясняет Алексей Душин.

Тема экологии - мировой тренд, и она вызывает огромный интерес у молодых ученых. В этом году совместно с Федеральным научным центром биологических систем и агротехнологий РАН и рядом других научных учреждений в УГГУ создана лаборатория рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов. В первую очередь она займется изучением экосистем нарушенных земель Свердловской области, где немало промышленных отвалов, содержащих массу вредных веществ. Следующий этап - создание сорбентов тяжелых металлов, инновационных геохимических барьеров, препятствующих их проникновению в грунтовые воды, разработка новых удобрений, способствующих быстрому образованию гумуса для рекультивации отвалов.

Тема экологии - мировой тренд, и она вызывает огромный интерес у молодых ученых

Нынешней весной студенты Горного вместе с коллективом лаборатории участвовали в исследовании нарушенных земель близ поселка Левиха под Нижним Тагилом: взяли на отвалах пробы грунта, шлиха и воды, теперь их изучают.

- В проекте я занимаюсь геологическим направлением. Планирую, что результаты исследований лягут в основу моей дипломной работы, - рассказывает четверокурсница факультета геологии и геофизики УГГУ Екатерина Шваб. - Интерес к науке у меня с первого курса. Я увидела в этом возможность расширить кругозор, углубиться в интересующие меня темы и развить профессиональные навыки. После окончания вуза продолжу заниматься научными изысканиями в аспирантуре.

Как утверждают в Горном, после десятилетий провала сейчас вновь растет интерес молодежи к науке. По оценке ректора, в целом исследованиями занимаются около пяти процентов студентов, но если в бакалавриате таких единицы, то в магистратуре - почти все. Задача сотрудников - с младших курсов присмотреть способных, творческих ребят, привлечь их к научной работе. Возможности для дальнейшего развития - магистратура, аспирантура, докторантура - в вузе есть. Как и хорошая лабораторная база и квалифицированный персонал.

- Мы наблюдаем активное воздействие горной промышленности на окружающую среду, которое выражается в изменении ландшафта, техногенных загрязнениях и т.д. Это важные, требующие решения и поэтому интересные для молодых ученых проблемы. Реализовать этот интерес они могут прежде всего в науке. Мы видим растущий интерес к научным исследованиям в нашей области - техносферной безопасности, - говорит профессор кафедры геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях УГГУ Владимир Болтыров. - К сожалению, многие талантливые ребята не идут в аспирантуру из-за малого количества бюджетных мест.

По словам Алексея Душина, научная деятельность позволяет вузу не только зарабатывать на исследованиях по заказу реального сектора, но и успешно развиваться, проводя своего рода селекцию кадров - отбирая лучших студентов и молодых ученых, формировать интеллектуальное сообщество, встроенное в региональную, федеральную и мировую научную повестку: именно по этому пути идут ведущие университеты мира. А еще сделать следующий шаг - в сторону развития технологического предпринимательства и коммерциализации научных идей.