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15.06.2020 23:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Век технологий

Уральский федеральный университет встречает юбилей в новом формате
Текст: Виктор Кокшаров (ректор УрФУ)
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8183)
Этот год для Уральского федерального университета выдался, как и для всех, непростым, но и полезным с точки зрения развития. Одно из самых ярких событий года - 100-летие крупнейшего вуза региона, которое мы будем праздновать 19 октября - надеюсь, вживую, а не в онлайн-формате.
Виктор Кокшаров: Модель цифрового университета УрФУ смогут использовать и другие вузы. Фото: Татьяна Андреева Виктор Кокшаров: Модель цифрового университета УрФУ смогут использовать и другие вузы. Фото: Татьяна Андреева
Виктор Кокшаров: Модель цифрового университета УрФУ смогут использовать и другие вузы. Фото: Татьяна Андреева

К сожалению, дистанционно нам пришлось проводить даже защиту дипломов и выпускной. Ребята не получили настоящего праздника, однако работа вуза в период пандемии показала: УрФУ в целом оказался готов к этому вызову и технологически, и организационно. Мы занимались развитием дистанционных технологий давно и в 2020 году планировали перевести в онлайн-формат 20 процентов образовательного процесса, но жизнь заставила перейти полностью. Наши преподаватели с честью выдержали испытание, обеспечив полноценное обучение студентов. Когда ограничения будут сняты, этот опыт пригодится: мы планируем увеличить объем дистанционной учебной нагрузки до 40 процентов. Безусловно, ничто не заменит живого общения преподавателей со студентами, но значительную часть учебной деятельности логично перевести на дистант.

Приемная кампания в этом году тоже будет дистанционной: абитуриенты смогут подать документы через личный кабинет priem.urfu.ru или портал госуслуг. План набора нынешнего года - 6,38 тысячи бюджетников и 5 тысяч первокурсников на контрактной основе. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы приняли решение снизить стоимость обучения на ряде направлений подготовки до 43 процентов. В вузе открывается несколько новых образовательных программ - гуманитарных, технических, IT, на стыке разных наук, например медицинская кибернетика.

Фото: Информационное Управление УГГУ
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Цифровизация - одно из важных направлений не только в обучении, но и в управлении вузами. В прошлом году УрФУ победил в конкурсе минобрнауки и получил грант 647 миллионов рублей на реализацию модели цифрового университета и создание международного научно-методического центра для распространения лучших практик подготовки кадров в области математики, информатики и технологий. Этот проект предполагает не только цифровую трансформацию самого УрФУ, но и распространение модели на другие вузы.

Цифровая трансформация делает университет более эффективным. Это направление активно поддерживает Наблюдательный совет УрФУ, который возглавляет президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский. Набсовет ставит амбициозную цель - сделать УрФУ университетом мирового класса, отсюда вытекает целый ряд масштабных проектов. Пожалуй, важнейший на сегодня - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы". Соглашение о его создании было подписано год назад на выставке "Иннопром" руководителями Свердловской, Челябинской и Курганской областей. А сегодня в партнерстве уже 78 участников - организаций науки, образования и реального сектора экономики трех регионов Урала. В конце мая сформирован Наблюдательный совет НОЦ, который возглавил полпред президента России в УрФО Николай Цуканов. Мы надеемся с этим проектом выиграть конкурс, и тогда Уральский НОЦ обретет федеральный статус.

Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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