В Курганской области сожгли мост между двумя деревнями и райцентром

В Целинном районе Курганской области сожгли мост, в результате чего 300 жителей оказались отрезанными от "большой земли". Власти не сомневаются, что это был умышленный поджог.

Как сообщает региональный департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ, инцидент случился в ночь с 14 на 15 июня. Деревянный мост шириной 10 и длиной 11,6 метров соединял населенные пункты Рачеевка и Исаково с районным центром и дорогой регионального значения. В 2019 году на нем заменили дощатый настил и деревянные ограждения. В результате поджога, он полностью уничтожен и не подлежит восстановлению.

- Злоумышленники лишили людей жизненно необходимого объекта, - отмечают в ведомстве. - Чтобы при необходимости "скорая", пожарные, полиция и другие службы смогли попасть в населенные пункты, департамент строительства прорабатывает вопрос по временному объезду.

Поджигателей пока не нашли. Всех, кто что-то знает о происшествии, просят обратиться в местное отделение полиции.