Место выбрано не случайно. В давнее время рядом были речная пристань и железнодорожная станция Тура, куда в 1917 году доставили поездом из столицы ссыльную семью Романовых для дальнейшей отправки водным путем в Тобольск на пароходе "Русь".
Николай II с супругой и детьми предстают перед нами стоящими в старорусской лодке-ладье. Она - один из элементов герба Тюмени. Так что символ понятен, как и название судна - "Русь". А вот скульптурная композиция семьи не оригинальна. Такую же можно увидеть в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области. Ее автор - скульптор Ирина Макарова. Она отслеживала весь процесс изготовления нового памятника - от отливки на предприятии в Подмосковье до монтажа в сибирском городе.
Имена меценатов, выделивших средства на массивное и дорогостоящее художественное сооружение, пока не раскрывают. Торжественное открытие пройдет позже - коронавирус сдерживает.
В Тюмени установлен единственный в России памятник Григорию Распутину, которого царская чета весьма чтила. Старца поместили в Аптекарском саду, вблизи больницы, где его прооперировали после ножевого ранения. Распутин легок и дешев: "вылеплен" из стеклопластика и покрыт бронзовой краской.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
памятник ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ. г. Тюмень. Скульптор Макарова the monument of the ROMANOV FAMILY. Sculptor Makarova #ТЮМЕНЬ #скульптор #скульптура #памятник #монумент #создание #лепка #творчество #искусство #скульпторМакарова #царскаясемья #романовы #николайвторой #art #monument #work #sculptor #sculpture #bronze #литарт #Жуковский #москва #moscow #gallery #арт #Дивеево #work #sculptor_makarova #семья #церковь