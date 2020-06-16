В Тюмени появился памятник царской семье. Он установлен близ набережной на территории Богородице-Рождественского женского монастыря.

Место выбрано не случайно. В давнее время рядом были речная пристань и железнодорожная станция Тура, куда в 1917 году доставили поездом из столицы ссыльную семью Романовых для дальнейшей отправки водным путем в Тобольск на пароходе "Русь".

Николай II с супругой и детьми предстают перед нами стоящими в старорусской лодке-ладье. Она - один из элементов герба Тюмени. Так что символ понятен, как и название судна - "Русь". А вот скульптурная композиция семьи не оригинальна. Такую же можно увидеть в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области. Ее автор - скульптор Ирина Макарова. Она отслеживала весь процесс изготовления нового памятника - от отливки на предприятии в Подмосковье до монтажа в сибирском городе.

Имена меценатов, выделивших средства на массивное и дорогостоящее художественное сооружение, пока не раскрывают. Торжественное открытие пройдет позже - коронавирус сдерживает.

Между прочим

В Тюмени установлен единственный в России памятник Григорию Распутину, которого царская чета весьма чтила. Старца поместили в Аптекарском саду, вблизи больницы, где его прооперировали после ножевого ранения. Распутин легок и дешев: "вылеплен" из стеклопластика и покрыт бронзовой краской.