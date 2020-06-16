Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ

Ученые Медицинского центра Университета Раша в Чикаго доказали, что определенный тип клеток мозга может стать хранилищем ВИЧ-инфекции, а сами иммунные Т-клетки разносят вирус на другие органы. Результаты исследования публикует издание PLOS Pathogens.

ВИЧ, пишут ученые, вторгается в мозг во время острой инфекции. Это проявляется такими симптомами у ВИЧ-инфицированных как ухудшение памяти, нарушение мышления и другими нейрокогнитивными расстройствами.

Срезы головного мозга пациентов показывают интеграцию ВИЧ в астроциты - группу вспомогательных клеток нервной ткани, которые питают и поддерживают нейроны, следят за их самочувствием и регулируют их работу. А поскольку астроциты составляют около 60 процентов клеток головного мозга , то даже при консервативном уровне инфицирования астроциты могут быть значительным резервуаром для ВИЧ.

Ранее не было известно, выделяют ли долгоживущие инфицированные клетки головного мозга продуктивный вирус и выходит ли он из головного мозга для повторного посева в периферических органах. Понять это было важно, чтобы узнать, является ли мозг своеобразным резервуаром для ВИЧ, распространяющим инфекцию по человеческому организму.

Исследователи разработали две модели химерных человеческих астроцитов и мононуклеарных клеток периферической крови человека. Затем трансплантировали ВИЧ в мозг мышей, одновременно подавив их иммунную систему, а также пересадили неинфицированные астроциты для имитации биологического течения инфекции.

Как и ожидалось, астроциты не мигрировали из головного мозга, и будучи зараженными, поддерживали ВИЧ-инфекцию внутри него. Зараженными оказались и сами иммунные Т- клетки, клетки-киллеры, призванные бороться с инфекцией. Т-клетки распространяли вирус в периферические органы - селезенку и лимфатические узлы. Такие же процессы выявлены и у больных, которые проходят комбинированную антиретровирусную терапию.

Исходящий ВИЧ развивался с характерной для острой периферической инфекции закономерностью и скоростью. Без лечения ВИЧ Т-клетки начинают погибать, способность организма вызывать иммунный ответ снижается - что, собственно, и наблюдается при ВИЧ-инфекции. Это в конечном итоге и приводит к СПИДу.

Но даже при эффективной антиретровирусной терапии, которая вполне успешно подавляет жизнедеятельность вируса иммуннодефицита, ВИЧ остается в мозге вполне активным. Он способен переждать терапию во вспомогательных клетках нервной системы, а потом снова распространиться из мозговых клеток по всему телу. Если терапию прерывали, уровень вируса в среднем по телу повышался, его снова можно было обнаружить, например, в селезенке.

Ученые считают, что их исследование помогает продвинуться вперед в борьбе с ВИЧ. При разработке новых методов лечения нужно найти способ воздействия на мозговые астроциты, которые сохраняют ВИЧ и помогают его репликации ВИЧ внутри и вне головного мозга.