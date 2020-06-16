Режиссер Алексей Франдетти снимает сериал в Instagram

Режиссер Алексей Франдетти снимает первый в истории мюзикл "на удаленке" - "Мой длинноногий деда". Снимает для Instagram - то есть придумывает принципиально новый жанр. В оригинальном шоу композитора Тони Пола Гордона сюжет взят из книги писательницы Джин Уэбстер, вышедшей в начале ХХ века. У способной сиротки из детского дома обнаруживается неведомый покровитель, готовый оплачивать ее учебу в дорогом вузе с одним условием: она должна регулярно писать ему о своей жизни.

Девушка полагает, что это старый чудак-благотворитель, но загадка ее интригует, и она включается в предложенную игру. Дальнейшее легко угадать, но ведь это мюзикл, где всегда всё кончается любовью. В Instagram-спектакле играют лауреаты "Золотой маски" Юлия Дякина и Иван Ожогин: первая блистала в Свердловском театре музыкальной комедии, второй - премьер санкт-петербургских мюзиклов. Все идет в сопровождении "Pogosyan orchestra" под руководством Армена Погосяна. Наш разговор - с зачинщиком эксперимента Алексеем Франдетти.

Первый вопрос - самый некорректный: вам ни минуты эта идея не казалась безумной?

Алексей Франдетти: На мгновение казалось: не сдюжим! Одно дело, когда снимаешь сложносочиненный видеоролик с солистами и с оркестром, и совсем другое - замахнуться на целый спектакль на удаленке. Но лучше сделать - и пожалеть, чем не сделать - и пожалеть. И я решил: нужно делать.

Почему вы решили сделать мюзикл именно для Инстаграма?

Алексей Франдетти: Я нашел в Сети историю о том, что было бы во времена холокоста, если бы уже был Instagram. Это и навело на мысль, на каком языке мы должны разговаривать. Оставалось найти нечто такое, что смотрелось бы органично. Мюзикл Тони Пола Гордона я видел в офф-бродвейской постановке - это было интересно. Но теперь, когда мир стал быстро меняться, и появились спектакли в Zoom, в Skype, хотелось сделать что-то совсем иное - что органично бы смотрелось в формате instagram. И как раз история двух людей, пишущих друг другу письма, естественно вплетается в его эстетику. Хотя я понимал, что какую-то часть зрителей мы от себя отсекаем: далеко не все пользуются Instagram. Даже у самих авторов мюзикла его нет, и они смотрели нас на компьютере.

Эта книга не раз переделывалась для кино, для мюзикла - есть, например, чудесный фильм с Фредом Астером и Лесли Карон...

Алексей Франдетти: Есть даже немой фильм с Мери Пикфорд! Но меня заинтересовала офф-бродвейская постановка на двух актеров в маленьком зале, где работает каждый сантиметр сценического пространства. Это мы в нашей Instagram-версии позволяем себе похулиганить, выдумывая новых персонажей - учителей, родственников, даже гадалка появится. На каждую новую серию зовем друзей-актеров: участвуют Нонна Гришаева, Ольга Кузьмина, Виктор Добронравов, Лика Рулла… Спектакль поделен на зоны: основная - то, что написано в оригинальном мюзикле, и есть этюды на тему - скетчи, вставные выходы, импровизации…

Объясните чайнику с мороза: как пользоваться мюзиклом в Instagram?

Алексей Франдетти: Там есть инструкция - как смотреть. Все части пронумерованы, каждая имеет отношение к номерам, выложенным в основной ленте аккаунта. Кто хочет смотреть только мюзикл, выбирает музыкальные номера. Кто хочет углубиться в переживания главных героев, смотрит stories и зайдет в их посты. То есть основной аккаунт в себе соединяет три аккаунта: сам спектакль, аккаунт героини, которая делится переживаниями, и аккаунт героя. Так можно полнее понять их мотивы и поступки.

Ну и как, много людей заходят в эти stories, или все-таки предпочитают просто слушать музыку?

Алексей Франдетти: Смотрят втрое больше людей, чем подписаны на наш аккаунт. Комментируют, вступают в диалог с героями - нашим актерам прибавилось работы. Когда герой признался, что у него нет мамы, слова сочувствия посыпались артисту. И зрители, и артисты включились в этот мюзикл, как в игру. У меня вообще ощущение, что мы живем в Instagram одной большой коммуной.

Instagram - это дележка подробностями личной жизни, душа и тело нараспашку, жанр "мюзикла в письмах" сюда хорошо ложится. Но можно ли себе представить какое-то развитие этой вашей идеи?

Алексей Франдетти: Думаю, да. Мы уже начали искать материал более густонаселенного мюзикла, возможно, даже оперы. Так что идея будет жить и после снятия нашей вынужденной самоизоляции, которая, собственно, ее и подтолкнула.

Как удалось в режиме карантина свести вместе вокалистов и то, что у вас заменяет живой оркестр?

Алексей Франдетти: Я разослал артистам макеты - что и как им нужно снять. С музыкантами сложнее: они играют "по руке" дирижера, а в условиях самоизоляции это невозможно. Но мы уже были натренированы: раз в неделю выпускали то, что назвали "мюзикл на карантине". Музыкальный руководитель под метроном пишет партию сопровождения, потом солисты в наушниках поют свои партии, записывая их на телефон, и звукорежиссер все сводит воедино. Понятно, это все сложнее, чем пение вживую, но вполне приемлемо. Да и звук современные телефоны пишут качественный.

Герои мюзикла (Иван Ожогин и Юлия Дякина), Лариса Долина в мюзикле, Юлия Дякина в роли Джуди. Фото: Из архива Алексея Франдетти

Instagram диктовал какие-то свои условия - какие его особенности пришлось учесть в работе?

Алексей Франдетти: Главная трудность - вертикальный кадр, такую картинку не растянешь до формата домашнего кинотеатра или телевизора, поэтому мы можем существовать только в пределах Instagram. А если говорить о плюсах, то Instagram диктует свой язык - использование хайп-стикеров, опросы, геолокацию и пр. И мы стараемся выжать из этого нового для нас медиума все, что можно.

Но ведь ясно, что нарушается цельность: произведение распадается на номера.

Алексей Франдетти: Мы следуем пьесе. В оригинальном мюзикле перед зрителем проходят четыре года, и каждый музыкальный номер имеет свою дату: ведь это - письма. То есть сам материал предрасположен к такой подаче.

Как долго это может продолжаться?

Алексей Франдетти: Будет 25 музыкальных номеров. Мы выходим на аккаунте instamusical.ru ежедневно с понедельника по пятницу - это основные номера. И на протяжении всего дня в торрент выкладываются этюды на темы событий, происходящих с героями.

Когда все задумывалось, вы уже были в Instagram свой человек?

Алексей Франдетти: Пришлось учиться: Instagram позволяет очень многое, и нужно было понять, как его возможности использовать. Скажем, IGTV - приложение, позволяющее выкладывать длинные ролики в вертикальном формате. Одно время оно даже считалось конкурентом YouTube.

Этот вертикальный формат меня всегда изумляет: что, людям лень повернуть мобильник горизонтально - была бы нормальная, как в кино, картинка?

Алексей Франдетти: Это принцип Instagram: мы ведь телефон держим вертикально. Сейчас уже и в кино начинают экспериментировать с вертикальным форматом.

У таких проектов есть коммерческий потенциал?

Алексей Франдетти: Думаю, да, хотя вертикальный формат отпугнул цифровые платформы. Но это первый опыт, и в дальнейшем мы просчитаем риски. А пока - торопились: мир на карантине стал быстро осваивать цифровые методы творчества, хотели застолбить первенство. К тому же когда еще мы сможем себе позволить заниматься чистым творчеством! Вернется возможность живой работы - времени для него будет неизмеримо меньше.

Что вы думаете о последствиях самоизоляции? Чем рискует мировой музыкальный театр?

Алексей Франдетти: Если с вокалистами и инструменталистами все чуть легче, то за балет я очень волнуюсь. Ведь это как спорт. И если Большой театр привез артистам домой специальный линолеум, чтобы люди могли продолжать занятия, то я не уверен, что каждая труппа располагает такими возможностями. А сейчас театры ушли в отпуск, что еще больше удлинит паузу. Так что я хоть и оптимист, но время от времени впадаю в уныние, а потом вытаскиваю себя из него, как Мюнхгаузен, за волосы.