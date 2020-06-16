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16.06.2020 15:09
Рубрика: Общество

Росгидромет предупреждает о жаре в центре страны до конца недели

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на семь градусов выше нормы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Росгидромета.

По данным пресс-службы, на большей части территории центра страны максимальная температура воздуха днем составит 25… 32°, на юге центрального федерального округа - до 33… 35°.

Под влиянием антициклона вторая волна жаркой погоды ожидается в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа. С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон также будет на семь градусов выше нормы, в дневные часы воздух прогреется до 30 градусов. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26… 32°, что на 7-9° выше нормы.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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На юге Приволжского федерального округа с 17 по 21 июня преобладающая температура днем составит 25… 30°. В Саратовской области ожидается 28… 33°, что на 5-6° выше нормы.

На юге европейской территории России жаркая погода сохранится с 17 до 22 июня. В Волгоградской области максимальная температура днем будет достигать 30… 37°, в Астраханской области и Калмыкии - 35… 40°, что на 6-7° выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 28… 35° (на 5-7° выше нормы). В республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29… 34° (на 4-6° выше нормы).

Аномально жаркая погода также сохранится с 17 по 21 июня в центральных и северо-восточных районах Якутии: дневные температуры составят 22… 28°, что на 12-16° выше нормы.

Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) в соответствии с исследованиями ВОЗ негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь пожилого возраста.

Общество Ежедневник Погода Правительство Минприроды Росгидромет

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