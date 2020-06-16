Новости

Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка 21:50
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке 21:41
Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине отменены более 900 авиарейсов 21:37
Анна Попова: Ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок 21:31
Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб 21:29
Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках 21:24
За 2020 год в России произведут медицинских масок на 20 млрд рублей 21:19
Михаил Мурашко заявил о низкой изменчивости коронавируса 21:17
СМИ: Еще 17 индийских солдат погибли на границе с Китаем 21:07
В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса 20:38
Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ 20:28
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой 19:41
Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
16.06.2020 21:24
Рубрика: Общество

Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

Текст: Ксения Колесникова
Выпускников школ не будут обязывать сдавать ЕГЭ в масках и перчатках. Об этом в эфире "Россия 1" рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Решение о тестах на COVID-19 перед ЕГЭ будут принимать регионы

- Не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене, - цитирует Игоря Круглинского ТАСС. - До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках.

Напомним, ранее были озвучены рекомендации по проведению ЕГЭ:

  • -обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами;
  • генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;
  • при входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук;
  • бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;
  • составить график прихода учеников для недопущения скопления детей;
  • исключить скопление ребят в рекреационных зонах;
  • социальная дистанция в классах - 1,5 метра; обеззараживание воздуха;
  • зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;
  • организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).
Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Трамп подписал указ о реформе полиции
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей