Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

Выпускников школ не будут обязывать сдавать ЕГЭ в масках и перчатках. Об этом в эфире "Россия 1" рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игорь Круглинский.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
- Не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене, - цитирует Игоря Круглинского ТАСС. - До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках.
Напомним, ранее были озвучены рекомендации по проведению ЕГЭ:
- -обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами;
- генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;
- при входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук;
- бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;
- составить график прихода учеников для недопущения скопления детей;
- исключить скопление ребят в рекреационных зонах;
- социальная дистанция в классах - 1,5 метра; обеззараживание воздуха;
- зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;
- организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).