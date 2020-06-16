Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках

- Не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене, - цитирует Игоря Круглинского ТАСС. - До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках.

Напомним, ранее были озвучены рекомендации по проведению ЕГЭ: