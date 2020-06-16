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16.06.2020 16:03
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: детям до 7 лет носить маски необязательно

Текст: Екатерина Петрова
Дети до семи лет могут не носить маски на улице, им достаточно соблюдать социальную дистанцию в два метра. Такие рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции размещены на портале стопкоронавирус.рф.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Носить маски в обязательном порядке требуется детям старшего возраста и подросткам. "При активных движениях, при занятиях спортом, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В ней тяжело дышать, а главное - она теряет свои защитные свойства. Поэтому всем детям независимо от возраста желательно держаться подальше от тех, кто является возможным носителем инфекции, соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства, если дотронулись до каких-либо поверхностей", - советуют в санитарном ведомстве.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Обработка рук специальным средством потребуется после занятий на уличных тренажерах, катаний на качелях и горках. Вернувшись домой после прогулки, рекомендуется тщательно вымыть лицо и руки с мылом. В идеале - принять душ.

Перед каждой прогулкой рекомендуется напоминать детям о простых правилах гигиены и безопасного поведения. К примеру, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза. Все это повышает риск заражения, напоминают в Роспотребнадзоре. В случае, когда такие рекомендации были нарушены, незамедлительно следует прополоскать рот и промыть нос изотоническим солевым раствором или обычной водой.

Сами прогулки должны проходить в местах, где нет большого скопления людей. Также рекомендуются не брать детей в магазины и другие общественные места. "При том, что дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. По этой причине у многих детей коронавирус не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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