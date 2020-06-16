В Кронштадт из кругосветного похода вернулось исследовательское судно "Адмирал Владимирский". Экспедиция была организована по решению министра обороны силами ВМФ России и Русского географического общества.

Особое место в исследованиях заняла Антарктида, которую 200 лет назад открыли русские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен.

Во время кругосветки "Адмирала Владимирского" журналисты с подачи ученых несколько раз сообщали, что реальное местоположение Антарктиды и прилегающих островов отличается от того, что указано на морских навигационных картах. Звучит, согласитесь, шокирующе.

Звоню научному руководителю экспедиции, заместителю начальника Управления навигации и океанографии Минобороны России, капитану 1 ранга Олегу Дмитриевичу Осипову: это правда?

Олег Осипов: Да, побережье Антарктиды не соответствует морским навигационным картам. По разным причинам: тут и неточности навигационных приборов, которые были у исследователей прошлых веков. Кроме того, сползающие ледники меняют очертание побережья. Уточню: мы исследовали малую часть побережья и островов. Например, работали на острове Ротшильд, который соединен ледником с континентом. Ротшильд действительно смещен. Как и остров Петра I, который реально значительно южнее, чем на картах.

Как такое возможно? Как может "уплыть" на юг целый остров?

Олег Осипов: Остров Петра I был открыт еще Лазаревым и Беллинсгаузеном, но им в 1821 году высадится на него не удалось. Причина ошибок, как я уже сказал, в несовершенных навигационных приборах. Тогда многое определяли на глаз.

А из космоса эти острова разве не видно? Зачем вам рисковать жизнью, плавая среди айсбергов?..

Олег Осипов: Там постоянно облака, сложная погода. Да и снимки из космоса нужно привязывать к земле, нужна хотя бы одна точка с уже известными координатами. На этом острове нет навигационных систем. И он находится далеко: и от Австралии, и от Южной Америки, да и от Антарктиды в 400 км.

Исследовательское судно "Адмирал Владимирский". Фото: Олег Осипов

Вы еще обнаружили подводные русла рек, неведомые ранее впадины?

Олег Осипов: Да, на дне моря Беллинсгаузена есть горы, ложбины и впадины. Особенно интересно, что там дно ровное. И вдруг как будто русло реки.

Это могла быть река? В эпоху, когда здесь был не океан, а суша? Я понимаю, ваша задача - исследовать, а трактовать находку будут другие. Но на ваш взгляд?..

Олег Осипов: Мы гидрографы, мы описываем рельеф дна. Сделали его трехмерную модель. А дальше уже вопросы к геологам. Мое мнение? Это могло быть и результатом тектонических сдвигов.

Южный магнитный полюс, который вы изучали, куда-то смещается. И все быстрее, быстрее...

Олег Осипов: Ежегодно Южный магнитный полюс Земли смещается на 40 км в северо-западном направлении. Раньше тоже смещался, но на 10 км за год. Одной из задач нашей экспедиции было инструментальное определение его актуальных координат. Исследования проводили в море Дюрвиля.

Там же французская научная станция. Зачем с другого конца Земли гнать судно? Французы не могут сами найти полюс?

Олег Осипов: Станция есть: Дюмон-Дюрвиль. Да, французская. Но по одному лишь направлению, с одной станции - не определить. Вот вы стоите на берегу, видите, что в море что-то упало. Сможете определить место? Нет. Для этого нужно как минимум скрестить две линии. А вторая станция там далеко, на острове Маккуори, это Новая Зеландия. Есть, конечно, и другие, но еще дальше. Поэтому и нужны натурные исследования на море. Кстати, последнее инструментальное определение Южного магнитного полюса провели австралийцы в 2000 году. И тоже - с судна.

Я читал, что Северный и Южный магнитные полюса иногда меняются местами. Да, и на Солнце такое происходит, причем часто: раз в 11 лет. Но на Солнце никто не живет, так что это не страшно. А у нас, на Земле, такое случается редко, раз в сотни тысяч лет, но когда такое происходит - погибает все живое. Ваши исследования позволят понять: когда?

Олег Осипов: Отвечу так: это вопрос для более узких специалистов. Но если для вас важна не научная, а чисто практическая составляющая, отвечу за них: в обозримом будущем инверсия, то есть смена магнитных полюсов, нам не грозит. Мир не погибнет.

Ну хоть одна приятная новость. А деталей мне знать и не надо - как и многим читателям без научных степеней. Все равно не поймем нюансы "поведения полей вариаций". Но вы еще объясните: каждый человек что-то слышал о магнитных бурях, которые влияют на связь, могут вызывать головные боли, в некоторых случаях провоцируют перебои с электричеством. И это - вдали от полюсов! Что же творится в эпицентре? У вас там голова не раскалывалась?

Олег Осипов: (смеется) Ничего такого с нами там не происходило. А вот наш судовой магнитный компас в море Дюрвиля сошел с ума: не поддавался анализу и закономерностям. Мы ходим галсами: судно поворачивает на 180 градусов, и... стрелка компаса поворачивает на 180. Или начинает беспричинно крутиться во все стороны.

Когда ушли от магнитного полюса - прибор пришел в норму? Или остался "безумцем"?

Олег Осипов: Мы ушли - и он пришел в норму.

Разведка донесла, что у вас там микроволновка взорвалась.

Олег Осипов: Было дело. Но магнитное поле Земли тут ни при чем. Штормило очень.

В Кронштадте вас встречали жареным поросенком. Но так лишь подводников встречают?

Олег Осипов: В ВМФ России так встречают любое судно.

Планы?

Олег Осипов: Отпуска, ремонт... Ну и - с корабля на бал: "Адмирал Владимирский" учавствует в морском параде на День флота.

Пингвин под водой: мы изучаем их - они нас. Фото: Олег Осипов

Конкретно

• Кругосветная экспедиция ВМФ России и РГО приурочена к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна.

• Судно частично повторило путь шлюпов первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

• "Адмирал Владимирский" покинул Кронштадт 3 декабря 2019 года и вернулся домой 8 июня 2020 года. Он пересек Атлантический океан с заходом в порты Лиссабона (Португалия), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Монтевидео (Уругвай), исследовал моря и острова Антарктиды с заходом в Тихий и Индийский океаны, Аравийское море, порт Виктория (Сейшельские острова).

• Пройдено 40 тыс. морских миль - это почти две длины экватора.

• На основе проведенных исследований Россия обновит 14 навигационных карт антарктических морей.

• Самые тяжелые гидрометеорологические условия были севернее моря Росса. Скорость ветра достигала 31,5 м/с, высота волн - 7,5 м, крен - до 30 .

Екатерина Яширина, геофизик: В бинокле - Антарктида! Фото: Олег Осипов

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