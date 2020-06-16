Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами

С 16 июня два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС приступили к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Обращение, с просьбой об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами в предстоящий жаркий сезон, поступило от Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики. Подписание соответствующего договора услуг и отправка самолетов, говорится в сообщении Минпромторга, были организованы Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) при содействии министерства, МЧС и активной поддержке Торгпредства России в Турции и Представительства Госкорпорации Ростех в Анкаре.

"Бе-200 идеально подходит для регионов с жарким климатом, в том числе и для работы в труднодоступной местности. Самолет отлично зарекомендовал себя в борьбе с огненной стихией не только в России, но и во многих странах мира, в том числе во Франции, Португалии, Италии, Греции, Индонезии, Израиле. В этом году мы с готовностью пришли на помощь турецким партнерам", - приводятся в сообщении слова директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.

Многоцелевой серийно выпускаемый самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Это единственный в мире реактивный самолет-амфибия. Самолет имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час: за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.