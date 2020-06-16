Российский концерт группы Twenty One Pilots переносится на 2021 год

Американский дуэт Twenty One Pilots, играющий диковинную, но очень притягательную и гремучую смесь рока, рэгги, альтернативного хип-хопа и инди-попа, должен был выступить в Москве 12 июля на "ВТБ Арене - Центральный стадион "Динамо".

Теперь эта стадионная презентация их пятого студийного альбома Trench перенесена из-за пандемии COVID-19 на 2021 год.

Группа отменила июньский концерт в Дублине, перенесла на более поздний срок выступления на фестивале Mad Cool Festival-2020 в Мадриде, а также единственный российский концерт, назначенный на 12 июля, который планируется на 2021 год (точная дата еще обговаривается). А теперь стало известно и об отмене всего европейского тура-2020.

Кстати

Любопытно, что этот альбом музыканты уже представляли в Москве, и тоже на "ВТБ-Арене", правда, на Малой сцене. Теперь споют уже на большом футбольном стадионе. Можно сказать, "на бис". И на более масштабной площадке.