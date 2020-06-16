Росстат сообщил об углублении падения промпроизводства в мае

Основная причина усилившегося падения промпроизводства в мае - действие с 1 мая обновленной сделки ОПЕК+. К 1 июня Россия, по данным ЦДУ ТЭК, сократила добычу нефти вместе с газовым конденсатом на 15,6%. В итоге добыча полезных ископаемых в мае упала на 9,9% к предыдущему месяцу и на 13,5% к маю 2019 года.

Результаты деятельности обрабатывающих производств - снижение на 7,2% к маю 2019 года. По сравнению с апрелем 2020 года объемы производства остались прежними, что косвенно свидетельствует об адаптации предприятий к изменившимся условиям, отмечает Росстат.

Ряд отраслей, работа которых не останавливалась, - производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены, удобрений, дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и некоторых других продуктов нефтехимии, металлургия и некоторые другие - даже нарастили объемы выпуска.

Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений, снизили объемы производства на 10,9% к маю 2019 года (месяцем ранее снижение к апрелю 2020 года к апрелю 2019 года было более значительным и составило 11,4%). Основная причина - приостановка ряда предприятий на период нерабочих дней.

Электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности - на 4,1% к маю 2019 года. Это связано с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы и сохранить, полностью или частично выпуск продукции. Кроме того, перевод части персонала на работу в дистанционном режиме и продление режима самоизоляции обеспечило частичное замещение промышленного электропотребления бытовым. Падение объемов производства к апрелю 2020 года (на 17,4%) связано с тем, что температура воздуха в мае 2020 года во многих регионах страны оказалась значительно выше, чем в среднем для этого месяца года.